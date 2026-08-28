BAHIA

Ministro das Comunicações participa de encontro sobre cidades inteligentes na Grande Salvador

Evento reúne prefeitos, gestores e especialistas para discutir transformação digital, conectividade e uso de tecnologia na administração pública

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 08:41

Frederico de Siqueira Filho Crédito: Divulgação

A transformação digital dos governos e o uso da tecnologia na gestão das cidades serão temas de um encontro nacional realizado nos dias 3 e 4 de setembro, no Armazém Convention, em Lauro de Freitas, na Grande Salvador. O SMART GOV ANCITI terá a participação do ministro das Comunicações Frederico de Siqueira Filho na abertura.

Promovido pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (ANCITI), o evento reunirá prefeitos, secretários municipais, especialistas, empresas de tecnologia, instituições financeiras e representantes do setor público.

A abertura está prevista para as 14h50 do dia 3 e também terá a presença da prefeita de Lauro de Freitas, Débora Régis; do diretor Financeiro e de Crédito do Banco do Nordeste (BNB), Wanger Antonio de Alencar Rocha; e do presidente da ANCITI, Bernardo D'Almeida. Na ocasião, será lançado o Conecta Lauro, iniciativa que integra a agenda de transformação digital do município.

Ao longo dos dois dias, a programação abordará temas como conectividade, interoperabilidade de sistemas, cibersegurança, infraestrutura, governança digital e utilização de dados para melhorar os serviços públicos. Experiências de cidades como Salvador, Recife e Luís Eduardo Magalhães estão entre os casos apresentados.

No segundo dia, um dos primeiros debates será sobre o financiamento de projetos de cidades inteligentes. A palestra "Quem financia as cidades inteligentes? Instrumentos financeiros para a transformação digital dos governos locais" terá representantes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, além de especialistas em tecnologia, com mediação da CEO do Instituto Latino-Americano de Governo Digital (ILGD), Dra. Beatriz Barreto Brasileiro Lanza.

A programação também prevê discussões sobre os desafios tecnológicos de grandes cidades, com representantes de Porto Alegre e Belo Horizonte, além de apresentações de soluções voltadas ao poder público e novos cases de Uberlândia, Salvador e Lauro de Freitas.

Entre os destaques está o Painel Tecnologia Cidadã, marcado para as 15h25 do dia 4. O debate terá a participação da prefeita Débora Régis, do prefeito de Salvador, Bruno Reis, e do ex-prefeito da capital baiana, ACM Neto. A mediação será de Paula Faria, CEO da Connected Smart Cities.