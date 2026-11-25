DEPÓSITOS JUDICIAIS

Ministro do STF fala em exigências descumpridas e encerra contrato do BRB com o TJ-BA

TJ informou que Caixa Econômica vai assumir a administração dos depósitos

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:59

TJ-BA Crédito: Fabio di Castro/Divulgação CNJ

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou um novo pedido de prorrogação do contrato entre o Banco de Brasília (BRB) e o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) para a administração dos depósitos judiciais. Com a decisão do ministro Luiz Fux, o vínculo entre as instituições será encerrado nesta sexta-feira (27), sem a extensão de mais seis meses solicitada pela instituição financeira.

A decisão foi proferida na terça-feira (24), na Reclamação Constitucional 96.420. O BRB pretendia manter o contrato por mais 180 dias, mas o ministro considerou que o banco não cumpriu as condições estabelecidas pelo próprio Supremo para a continuidade excepcional do serviço.

Em agosto, Fux havia autorizado a manutenção do contrato por mais 90 dias, período durante o qual o BRB e o Governo do Distrito Federal deveriam dar andamento às medidas previstas em um acordo de recuperação financeira homologado pelo STF. Também deveriam apresentar periodicamente documentos e informações que comprovassem as providências adotadas.

Segundo o ministro, entretanto, o banco não apresentou a documentação exigida nem demonstrou o cumprimento das medidas necessárias. Diante da ausência de comprovação, Fux negou a nova extensão do prazo. Com o encerramento da vigência contratual, a reclamação foi considerada prejudicada.

Caixa Econômica Federal deve assumir serviço

Após tomar conhecimento da decisão, o TJ-BA informou que retomou imediatamente a implantação do projeto Depósito Seguro, que prevê a contratação da Caixa Econômica Federal para assumir a administração dos depósitos judiciais.

Em nota divulgada nesta terça-feira (24), o tribunal afirmou que as equipes técnicas estão adotando as providências necessárias para realizar a transição com o menor impacto possível para a sociedade baiana.

A Corte também informou que pretende disponibilizar novamente uma página com orientações para usuários internos e externos, além de um canal de suporte dedicado. O tribunal afirmou ainda que utilizará todas as medidas disponíveis para garantir a migração integral dos recursos atualmente depositados no BRB.

Por que o BRB queria manter o contrato?

A continuidade do acordo era considerada importante para a estrutura financeira do banco. Segundo informações apresentadas no processo, os novos depósitos judiciais da Bahia representavam um fluxo aproximado de R$ 394 milhões por mês.

Esses valores permanecem sob administração da instituição financeira até que haja autorização judicial para o levantamento. Embora não pertençam ao banco, os recursos integram sua estrutura de captação e influenciam sua liquidez.

Na decisão anterior, em agosto, Fux havia considerado os possíveis impactos financeiros da interrupção do contrato e concedido prazo adicional para que o BRB avançasse nas medidas de recuperação de sua situação financeira. A nova decisão, porém, levou em conta o descumprimento das condições estabelecidas para aquela prorrogação.