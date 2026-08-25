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Morre aos 55 anos empresário fundador de gigante dos alimentos na Bahia

Reginaldo Martiniano da Rocha patrocinou Bahia por 3 temporadas e investiu no Jacobina

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:02

Reginaldo Martiniano da Rocha
Reginaldo Martiniano da Rocha Crédito: Reprodução

Morreu aos 55 anos Reginaldo Martiniano da Rocha, empresário do setor de alimentos e patrocinador do Bahia. A morte foi lamentada pelo clube nesta terça-feira (25), que destacou a relação do empresário com o Esquadrão.

Fundador da Dular Alimentos, empresa que patrocinou oficialmente o Bahia nas temporadas de 2018, 2019 e 2024, Reginaldo também era sócio e torcedor do clube.

Além da ligação com o futebol, o empresário tinha atuação no setor de alimentos na Bahia. Registros empresariais apontam que ele era sócio da RMR Agroindústria, Comércio Atacadista, Beneficiamento e Empacotamento de Cereais Ltda., conhecida pelo nome fantasia Feijão Tio Neco, com sede em Feira de Santana. Reginaldo aparece no quadro societário desde 2004.

O Bahia prestou solidariedade aos familiares e amigos e informou que Reginaldo deixa esposa e dois filhos."Nossa solidariedade a familiares e amigos neste momento de tanta dor", diz o clube em nota. 

O Jacobina Esporte Clube também publicou uma nota de pesar destancando a contribuição de Reginaldo para o time. "Reginaldo foi um grande apoiador do Jacobina Esporte Clube, sempre contribuindo e demonstrando carinho pelo nosso clube e pelo futebol de Jacobina."

A causa da morte não foi informada, assim como detalhes do enterro. 

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