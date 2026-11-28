LUTO

Morre aos 80 anos Altamirando Alves Rodrigues, ex-chefe da Polícia Civil da Bahia e conselheiro do Vitória

Delegado comandou a Polícia Civil em duas gestões e também atuou como diretor do Departamento de Polícia do Interior

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 11:10

Altamirando Alves Rodrigues Crédito: Reprodução

O ex-delegado-geral da Polícia Civil da Bahia e conselheiro do Esporte Clube Vitória, Altamirando Alves Rodrigues, morreu na sexta-feira (27), aos 80 anos. A morte foi comunicada pelo clube rubro-negro, que publicou uma nota de pesar em homenagem ao integrante do Conselho Deliberativo.

Conhecido como Mirando, Altamirando estava internado e chegou a receber alta médica, mas precisou retornar à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Natural de Catolés, distrito de Abaíra, na Chapada Diamantina, ele construiu uma trajetória de destaque na segurança pública baiana.

O delegado esteve à frente da Polícia Civil em dois períodos. O primeiro foi entre março de 1992 e janeiro de 1995, durante o governo de Antônio Carlos Magalhães. Anos depois, voltou ao comando da instituição, permanecendo no cargo de janeiro de 1999 a janeiro de 2003, na gestão de César Borges.

Ao longo da carreira, também dirigiu o Departamento de Polícia do Interior (DEPIN) e trabalhou em delegacias regionais de municípios como Brumado, Euclides da Cunha, Irecê, Jacobina e Ilhéus.

Uma das marcas de sua passagem pela Polícia Civil foi o trabalho de descentralização dos serviços da corporação e a implantação de complexos policiais padronizados em cidades do interior, entre elas Rio do Antônio, Tanhaçu, Cândido Sales e Contendas do Sincorá.

Em Salvador, o Complexo Policial Dr. Altamirando Alves Rodrigues, localizado na Baixa do Fiscal, recebeu seu nome em reconhecimento à contribuição para a segurança pública estadual.

Além da carreira policial, Altamirando era formado em Direito e também trabalhou como advogado e assistente jurídico do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), instituição pela qual se aposentou.

O ex-delegado recebeu a Medalha do Mérito Policial Civil e títulos de cidadão honorário de Salvador, em 2001, Livramento de Nossa Senhora, em 2023, e Brumado, em 2024. Também se dedicou à literatura, com a publicação de crônicas e obras voltadas à preservação de memórias e à valorização de suas origens.

Velório e cremação

O corpo de Altamirando será velado neste sábado (28), a partir das 10h, na Capela G do Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. A cremação está prevista para as 15h, no mesmo local.

A morte foi lamentada pela Polícia Civil da Bahia e pelo Esporte Clube Vitória, instituições das quais fez parte ao longo de sua trajetória profissional e pessoal.

“Sua trajetória integra importantes capítulos da história da Polícia Civil da Bahia. Sua contribuição à instituição e ao serviço público permanecerá na memória de todos que fizeram parte dessa caminhada”, diz nota da polícia.