Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre Ivana Meury de Araújo Moura, vice-prefeita de Teofilândia, na Bahia

Velório e sepultamento foram realizados na tarde desta sexta-feira (25), na Câmara de Vereadores

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 18:46

Ivana Meury de Araújo Moura
Ivana Meury de Araújo Moura Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A vice-prefeita da cidade de Teofilândia, no interior da Bahia, Ivana Meury de Araújo Moura, de 53 anos, morreu nesta quinta-feira (25). A Prefeitura do município lamentou a morte e destacou a trajetória de Meury, descrita como uma mulher “forte, guerreira, acolhedora e generosa”. As aulas da rede municipal de ensino foram suspensas.

Segundo a gestão municipal, Meury era conhecida pela proximidade com a população e pelo acolhimento a familiares, amigos e moradores. Em nota, a Prefeitura afirmou que a partida deixa “uma saudade imensa”, mas também uma história marcada por “coragem, afeto e muitos gestos que jamais serão esquecidos”.

Vice-prefeita de Teofilândia, Ivana Meury de Araújo Moura

Ivana Meury de Araújo Moura por Reprodução/ Redes sociais
Ivana Meury de Araújo Moura por Reprodução/ Redes sociais
Ivana Meury de Araújo Moura por Reprodução/ Redes sociais
Ivana Meury de Araújo Moura por Reprodução/ Redes sociais
Ivana Meury de Araújo Moura por Reprodução/ Redes sociais
Ivana Meury de Araújo Moura por Reprodução/ Redes sociais
Ivana Meury de Araújo Moura por Reprodução/ Redes sociais
Ivana Meury de Araújo Moura por Reprodução/ Redes sociais
1 de 8
Ivana Meury de Araújo Moura por Reprodução/ Redes sociais

O velório e a cerimônia de despedida aconteceram nesta sexta-feira (25), às 16h, na Câmara de Vereadores de Teofilândia. Familiares, amigos e moradores prestaram as últimas homenagens à vice-prefeita. A causa da morte não foi divulgada.

Meury deixa o marido, o ex-prefeito Jackson Moura, e dois filhos, Ester e André.

Mais recentes

Imagem - Três estudantes recebem atendimento médico após acidente com termômetro de mercúrio em universidade na Bahia

Três estudantes recebem atendimento médico após acidente com termômetro de mercúrio em universidade na Bahia
Imagem - Procissão e missas marcam festa de Cosme e Damião na Liberdade; veja programação

Procissão e missas marcam festa de Cosme e Damião na Liberdade; veja programação
Imagem - Jovem investigado por agredir adolescente e divulgar vídeos íntimos é alvo de operação em Salvador

Jovem investigado por agredir adolescente e divulgar vídeos íntimos é alvo de operação em Salvador