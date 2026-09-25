LUTO

Morre Ivana Meury de Araújo Moura, vice-prefeita de Teofilândia, na Bahia

Velório e sepultamento foram realizados na tarde desta sexta-feira (25), na Câmara de Vereadores

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 18:46

Ivana Meury de Araújo Moura Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A vice-prefeita da cidade de Teofilândia, no interior da Bahia, Ivana Meury de Araújo Moura, de 53 anos, morreu nesta quinta-feira (25). A Prefeitura do município lamentou a morte e destacou a trajetória de Meury, descrita como uma mulher “forte, guerreira, acolhedora e generosa”. As aulas da rede municipal de ensino foram suspensas.

Segundo a gestão municipal, Meury era conhecida pela proximidade com a população e pelo acolhimento a familiares, amigos e moradores. Em nota, a Prefeitura afirmou que a partida deixa “uma saudade imensa”, mas também uma história marcada por “coragem, afeto e muitos gestos que jamais serão esquecidos”.

Vice-prefeita de Teofilândia, Ivana Meury de Araújo Moura 1 de 8

O velório e a cerimônia de despedida aconteceram nesta sexta-feira (25), às 16h, na Câmara de Vereadores de Teofilândia. Familiares, amigos e moradores prestaram as últimas homenagens à vice-prefeita. A causa da morte não foi divulgada.