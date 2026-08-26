SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Morre mulher de 42 anos vítima de explosão que atingiu três casas no Recôncavo Baiano

Além dela, duas crianças ficaram feridas no episódio, que aconteceu semana passada

Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 08:00

Diana Guimarães dos Santos da Silva Crédito: Reprodução

Diana Guimarães dos Santos da Silva, de 42 anos, morreu nesta terça-feira (25), em Salvador, após ficar seis dias internada em decorrência da explosão que atingiu três casas em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia.

Diana estava no Hospital Geral do Estado (HGE) desde a última quarta-feira (19), quando ocorreu a explosão. Ela sofreu queimaduras de terceiro grau em várias partes do corpo e, segundo informações divulgadas pela TV Bahia, teve complicações durante uma cirurgia.

A filha dela, Thalita Santos de Andrade, de 13 anos, continua internada no HGE. O quadro da adolescente é considerado estável, mas ela ainda não foi informada sobre a morte da mãe. Thalita também sofreu queimaduras e passou por procedimento cirúrgico.

Explosão deixou mulher morta e 2 crianças feridas 1 de 5

Outra vítima é Elóisa Silva, de 9 anos, que permanece internada em um hospital de Santo Antônio de Jesus. A menina sofreu queimaduras no rosto e nas pernas e teve uma fratura no fêmur. Segundo familiares, ela estava dormindo na casa de Thalita no momento da explosão.

Suspeita envolve botijão de gás

A explosão aconteceu na região de Casco, em Santo Antônio de Jesus, durante a madrugada. A hipótese levantada inicialmente é de que um vazamento de gás tenha provocado o acidente.

Informações preliminares apontam que a mangueira do botijão estava vencida desde 2019. A Defesa Civil informou, porém, que uma perícia deverá determinar oficialmente o que provocou a explosão.