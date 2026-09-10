TURISMO

Morro de São Paulo recebe mais de 6 mil visitantes e tem ocupação próxima de 100% no feriado

Praias e piscinas naturais estiveram entre os principais atrativos procurados pelos turistas

Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 19:40

Morro de São Paulo Crédito: Divulgação

Mais de 6 mil visitantes passaram por Morro de São Paulo entre os dias 4 e 7 de setembro. Durante o feriado, a ocupação dos meios de hospedagem ficou próxima de 100%, com a maioria das pousadas atingindo capacidade máxima.

A movimentação também alcançou passeios de barco, restaurantes, bares, comércio e outros serviços ligados ao turismo. Para representantes do setor, o desempenho já antecipa o aumento do fluxo esperado para a alta temporada.

Com dias de sol, praias e piscinas naturais estiveram entre os principais atrativos procurados pelos visitantes. Os passeios para observação de baleias-jubarte, disponíveis nesta época do ano no litoral baiano, também registraram demanda.

Outro destino procurado foi Garapuá, onde os visitantes podem chegar por meio de passeios de quadriciclo ou buggy. A região reúne praia, piscinas naturais e manguezais.

“O movimento deste feriado antecipa o cenário que esperamos para a alta temporada. Foram mais de 6 mil visitantes, com ocupação próxima de 100% e alta procura pelos passeios e serviços turísticos”, afirmou o secretário municipal de Turismo de Cairu, Cláudio Márcio de Jesus Brito.

Procura aumenta para o próximo feriado

Segundo empresários do setor turístico, as buscas por hospedagem para o feriado de 12 de outubro já estão aquecidas. A expectativa é de que o movimento continue crescendo à medida que se aproxima a temporada de verão.