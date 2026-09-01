POLÍCIA

Morte de advogado: dois suspeitos são presos por crime na Bahia

Corpo foi localizado no fim de semana após buscas de familiares e amigos por áreas de caatinga

Wendel de Novais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 06:56

Gabriel foi encontrado morto em Xique-Xique Crédito: Reprodução

Após o corpo do advogado Gabriel da Silva Alves ser localizado no último final de semana, em Xique-Xique, no oeste da Bahia, duas pessoas foram presas suspeitas pelo crime. De acordo com informações da TV Oeste, as prisões foram confirmadas por uma fonte da Polícia Civil, mas não se sabe exatamente quando os dois envolvidos foram capturados.

O corpo do advogado foi encontrado depois de familiares e amigos realizarem uma série de buscas pelo município ao longo de uma semana. Gabriel estava desaparecido desde o dia 22 de agosto, quando saiu de um bar após uma confraternização com amigos. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele deixou o estabelecimento, nas proximidades do bairro BNH Velho.

Advogado desaparece em Xique-Xique 1 de 3

Segundo a família, o advogado estava de moto quando saiu do local. As circunstâncias da morte ainda são investigadas pela Polícia Civil, que não divulgou a identidade dos suspeitos presos nem informou quando as detenções ocorreram. A corporação também não revelou a possível motivação do crime. Procurada pelo CORREIO, a polícia afirma que o caso segue sob sigilo para não atrapalhar as investigações.

Antes de desaparecer, Gabriel chegou a telefonar para um amigo depois de deixar o bar. A ligação, porém, estava com interferências e a pessoa não conseguiu compreender o que o advogado dizia. Depois disso, ele não voltou a entrar em contato com familiares ou conhecidos, o que aumentou a preocupação e deu início à mobilização para encontrá-lo.