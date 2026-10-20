LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Morte de menina de 8 anos é investigada como suspeita de meningite no oeste da Bahia

Criança morreu na UPA de Luís Eduardo Magalhães; pessoas que tiveram contato próximo com a vítima receberam antibióticos preventivos

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 20:27

UPA de Luís Eduardo Magalhães Crédito: Reprodução/ Google

O Ministério da Saúde (MS) investiga uma possível morte por meningite no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A vítima é uma menina de 8 anos, identificada como Angela Sofia Paranaguá de Araújo, que morreu na última sexta-feira (16), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.



Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães, a suspeita de meningite bacteriana foi levantada pelo médico-legista após a realização da necropsia. "O caso segue em processo de investigação epidemiológica, aguardando a emissão do laudo definitivo e a análise pela câmara de óbitos", informou a pasta.

A Vigilância Epidemiológica Municipal (Viep) informou que adotou os procedimentos preventivos previstos para casos suspeitos da doença. Todas as pessoas que tiveram contato próximo com a criança, incluindo colegas de sala de aula, familiares e profissionais, receberam antibióticos preventivos, procedimento conhecido como quimioprofilaxia. Não houve indicação de isolamento das pessoas que tiveram contato com a paciente.

"Também foram fornecidas orientações sobre medidas preventivas e cuidados necessários, além da verificação da situação vacinal dos contatos", acrescentou a secretaria.

O caso suspeito também foi registrado no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). A Vigilância Epidemiológica de Luís Eduardo Magalhães comunicou a suspeita à área técnica do Estado. O CORREIO entrou em contato com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) foi notificado sobre o caso. As amostras coletadas foram encaminhadas para análise laboratorial, mas os resultados ainda não foram concluídos.