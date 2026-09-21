TRAGÉDIA

Mortos em jet ski: diretor comercial estava em despedida de solteiro e enfermeira em festa de aniversário na Baía de Aratu

Vítimas estavam em grupos diferentes e acabaram compartilhando o jet ski antes da colisão que será investigada pelas autoridades

Wendel de Novais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 07:34

Vítimas de acidente na Baía de Aratu Crédito: Reprodução

O passeio de jet ski que terminou com a morte de Felipe Cunha de Jesus, 35 anos, e Alessandra Azevedo Ribeiro, 30, começou de forma diferente para os dois. Embora tenham acabado juntos na mesma embarcação, eles estavam em grupos distintos na Baía de Aratu, na região de Simões Filho, no último sábado (19). Felipe participava de uma despedida de solteiro, enquanto Alessandra havia ido a uma festa de aniversário, segundo informações da TV Bahia.

Os dois grupos circulavam pela mesma área quando Felipe e um amigo se aproximaram de uma lancha onde estava Alessandra com outras pessoas. Foi nesse momento que os dois passaram a compartilhar o passeio. Ainda não há informações sobre quando Felipe e Alessandra se conheceram ou se já tinham algum tipo de relação antes do sábado. Ao longo do dia, porém, a enfermeira chegou a dar várias voltas de jet ski com Felipe.

Vítimas de acidente na Baía de Aratu 1 de 11

Uma amiga de Alessandra, que também estava na festa e preferiu não revelar a identidade, contou como o encontro aconteceu. “A gente estava em uma lancha em um aniversário e ao lado tinha uma lancha com vários rapazes. Os meninos [Felipe e um amigo] encostaram, cada um em um jet. E aí, chamaram a gente para passear. Alessandra foi com Felipe, deu várias voltas ao longo do dia e, na hora de vir embora, ela voltou com ele e eu vim com outro amigo dele”, relatou.

A colisão aconteceu quando os dois retornavam para o local onde estavam os grupos, já no começo da noite. O jet ski ocupado por Felipe e Alessandra atingiu uma embarcação de madeira que estava na água. Os dois morreram em decorrência do acidente. As circunstâncias da batida serão investigadas pelas autoridades.

A Capitania dos Portos informou que vai instaurar um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), procedimento que deverá apurar o que provocou a colisão e as condições em que o acidente ocorreu. A Polícia Civil também abriu investigação.