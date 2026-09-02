Mostra Cine PCD prorroga inscrições até 4 de setembro; veja quem pode participar

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Perla Ribeiro
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:18
As inscrições para a 4ª edição da Mostra Cine PCD foram prorrogadas até a próxima sexta-feira (4). A seleção é voltada a curtas-metragens nacionais de ficção, animação e documentário, produzidos a partir de 2024 e que tenham pessoas com deficiência como diretoras ou protagonistas.
Com a iniciativa, a Mostra busca ampliar a presença e o protagonismo de pessoas com deficiência no audiovisual brasileiro, além de dar espaço a diferentes narrativas, perspectivas e formas de criação cinematográfica. A proposta também envolve o debate sobre acessibilidade e inclusão no cinema, incentivando uma participação maior de pessoas com deficiência não apenas diante das câmeras, mas também em funções de criação e produção.
Além da exibição dos filmes selecionados, a programação terá ações formativas e oficinas, com atividades voltadas à produção audiovisual e à discussão sobre a construção de ambientes mais acessíveis para artistas, realizadores e demais profissionais do setor.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Instagram @mostracinepcd. O edital completo pode ser consultado neste link. A Mostra Cine PCD será realizada presencialmente entre 3 e 5 de dezembro de 2026. O projeto foi contemplado pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e execução do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura do Estado.