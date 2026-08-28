MISTÉRIO

Moto de advogado desaparecido em Xique-Xique é encontrada dentro de buraco

Óculos e sandálias de Gabriel da Silva Alves também foram localizados

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:32

Gabriel da Silva Alves Crédito: Reprodução

As buscas pelo advogado Gabriel da Silva Alves, desaparecido há cinco dias em Xique-Xique, no oeste da Bahia, ganharam um novo elemento nesta quinta-feira (27). A motocicleta usada por ele foi localizada dentro de um buraco em uma área de mata, na zona rural do município.

O veículo não estava sozinho. Perto do local, equipes também encontraram um óculos e um par de sandálias que pertenciam ao advogado. Até o momento, porém, Gabriel não foi localizado.

A descoberta ocorreu durante as buscas realizadas por familiares e amigos desde o desaparecimento. Na tentativa de encontrá-lo, eles já passaram por áreas de caatinga, fizeram buscas pelo rio com uma canoa e percorreram casas situadas às margens do curso d'água. As informações sobre a localização da motocicleta e dos demais objetos foram apuradas pela TV Oeste, afiliada da Rede Bahia na região.

Advogado desaparece em Xique-Xique 1 de 3

A família de Gabriel oferece R$ 5 mil por informações que contribuam para localizar o advogado. Os dados podem ser comunicados pelo telefone (71) 98265-2522.

Desaparecimento

Gabriel desapareceu depois de sair de um bar onde estava reunido com amigos no sábado (22). Câmeras de segurança registraram o momento em que ele deixou o estabelecimento.

Segundo a família, o advogado deixou o bar pilotando a própria motocicleta. Antes do desaparecimento, ele ainda ligou para um amigo. A comunicação, no entanto, foi prejudicada por interferências na chamada, e o amigo não conseguiu compreender o que Gabriel dizia.

A Polícia Civil de Xique-Xique mantém as buscas e informou que não divulgará outros detalhes neste momento por causa do andamento das investigações.