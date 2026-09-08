CONFUSÃO

Motoboy denuncia PM por agressão após se recusar a entrar em condomínio para fazer entrega na Bahia

Polícia Civil registrou trabalhador como vítima e expediu guia para exame de lesão

Wendel de Novais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 09:34

PM reteve bicicleta e chamou a polícia após entregador não entrar em condomínio Crédito: Reprodução

Um entregador por aplicativo denunciou ter sido agredido por um policial militar após se recusar a entrar em um condomínio para deixar um pedido em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Parte da discussão foi registrada pelo próprio trabalhador em vídeo, publicado nas redes sociais. A Polícia Civil registrou o entregador como vítima na ocorrência e expediu uma guia para exame de lesão.

O episódio aconteceu na noite de domingo (6), na avenida J. Pedral, no bairro Boa Vista. Segundo o entregador, ele preferiu permanecer na portaria do residencial e pediu que o cliente descesse para buscar a encomenda. O policial, que seria o morador responsável pelo pedido, foi até a entrada do condomínio, onde os dois começaram a discutir.

PM reteve bicicleta e chamou a polícia após entregador não entrar em condomínio 1 de 6

Nas imagens, o entregador aparece afirmando que estaria sendo ameaçado e que o policial tentava agredi-lo enquanto segurava sua bicicleta. “Olha aí, querendo me agredir. Ainda fala que é senhor da lei. Em vez de proteger, está querendo agredir cidadão e trabalhador que está aqui desde às 11h trabalhando. [...] Quer chamar a polícia para mim e falou que eu agredi ele, mas em nenhum momento eu toquei nele”, afirmou.

Em outro momento da gravação, o policial diz ao trabalhador: “você está preso”. O entregador responde que ele poderia chamar a polícia e afirma que aguardaria a chegada de uma equipe. “Olha aqui, querendo me prender só porque eu não quis entrar no condomínio. [...] Como faz isso com o trabalhador? Ainda fala que eu quis bater nele. Nenhum momento eu encostei nele”, disse.

A Polícia Militar da Bahia informou que classificou o episódio como uma “situação de desinteligência envolvendo um policial militar e um entregador por aplicativo”. Segundo a corporação, os policiais foram chamados pelo próprio agente. No relato apresentado à PM, o policial afirmou que o entregador teria se exaltado e dito: “Não sou obrigado a entrar. Se quiser, venha buscar na portaria”. O agente também relatou que o trabalhador teria adotado uma postura de confronto e o chamado para uma briga.

Já a 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista registrou uma ocorrência na qual, conforme os primeiros relatos, o entregador aparece como vítima de agressões físicas e ofensas verbais atribuídas a um condômino do residencial. A Polícia Civil informou que diligências e oitivas estão sendo realizadas para esclarecer o caso e que foi expedida uma guia para exame de lesão.