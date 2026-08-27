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Motociclista de 39 anos morre após bater de frente com mureta em acidente em Cajazeiras

Samu foi acionado, mas motociclista não resistiu; Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:15

Motociclista bateu de frente com uma mureta
Motociclista bateu de frente com uma mureta Crédito: TV Bahia

Um motociclista de 39 anos morreu após sofrer um grave acidente na madrugada desta quinta-feira (27), no bairro de Cajazeiras X, em Salvador. Segundo a Transalvador, ele perdeu o controle do veículo, invadiu a calçada e bateu de frente contra uma mureta.

O acidente aconteceu por volta das 4h, na Avenida Engenheiro Raymundo Carlos Nery, na região da Boca da Mata, próximo ao Mercado Ponto da Carne e a uma via que dá acesso ao campo da Pronaica. A motocicleta teria se chocado contra o meio-fio antes de atingir a estrutura.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O médico da equipe constatou a morte ainda no local do acidente.

Motociclista bateu de frente com uma mureta

Motociclista bateu de frente com uma mureta por TV Bahia
Motociclista bateu de frente com uma mureta por TV Bahia
Motociclista bateu de frente com uma mureta por TV Bahia
Motociclista bateu de frente com uma mureta por TV Bahia
Motociclista bateu de frente com uma mureta por TV Bahia
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Motociclista bateu de frente com uma mureta por TV Bahia

De acordo com a TV Bahia, moradores da região afirmaram que a curva onde ocorreu o acidente é considerada perigosa e relatam que outros motoristas e motociclistas já perderam o controle dos veículos no mesmo trecho. As circunstâncias que fizeram o motociclista perder o controle, no entanto, ainda são desconhecidas.

Equipes da Polícia Militar, Transalvador e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A motocicleta também foi retirada após a conclusão dos procedimentos.

A 13ª Delegacia Territorial (DT/Cajazeiras) registrou o caso e informou que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da morte. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.

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Tags:

Cajazeiras X Motociclista Morto Bateu em Mureta

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