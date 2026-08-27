TRAGÉDIA

Motociclista de 39 anos morre após bater de frente com mureta em acidente em Cajazeiras

Samu foi acionado, mas motociclista não resistiu; Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente

Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:15

Motociclista bateu de frente com uma mureta Crédito: TV Bahia

Um motociclista de 39 anos morreu após sofrer um grave acidente na madrugada desta quinta-feira (27), no bairro de Cajazeiras X, em Salvador. Segundo a Transalvador, ele perdeu o controle do veículo, invadiu a calçada e bateu de frente contra uma mureta.

O acidente aconteceu por volta das 4h, na Avenida Engenheiro Raymundo Carlos Nery, na região da Boca da Mata, próximo ao Mercado Ponto da Carne e a uma via que dá acesso ao campo da Pronaica. A motocicleta teria se chocado contra o meio-fio antes de atingir a estrutura.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O médico da equipe constatou a morte ainda no local do acidente.

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De acordo com a TV Bahia, moradores da região afirmaram que a curva onde ocorreu o acidente é considerada perigosa e relatam que outros motoristas e motociclistas já perderam o controle dos veículos no mesmo trecho. As circunstâncias que fizeram o motociclista perder o controle, no entanto, ainda são desconhecidas.

Equipes da Polícia Militar, Transalvador e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A motocicleta também foi retirada após a conclusão dos procedimentos.