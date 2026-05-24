Motociclista fica gravemente ferido e sofre amputação da perna após acidente na BR-324

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Elaine Sanoli
Publicado em 24 de maio de 2026 às 19:06
Um acidente de trânsito terminou com uma pessoa ferida no fim da tarde deste domingo (24), no interior da Bahia. Uma motocicleta colidiu com um carro de passeio na BR-324, na região de Riachão do Jacuípe, no nordeste do estado.
De acordo com informações da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, responsável pelos primeiros socorros na ocorrência, a vítima conduzia a motocicleta próximo à entrada da Barragem Grande. Por volta das 17h40, a equipe foi acionada para prestar atendimento.
Segundo os socorristas, a vítima, do sexo masculino, apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE), amputação do membro inferior direito, hemorragia intensa, além de escoriações por todo o corpo, e estava inconsciente.
Ao chegar ao local, os brigadistas encontraram profissionais da área da saúde que deram suporte à equipe durante a realização dos primeiros atendimentos.
Confira os radares espalhados na BR-324
A equipe realizou os primeiros socorros no local e, devido à gravidade da ocorrência, solicitou apoio da unidade avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deu continuidade aos procedimentos de suporte avançado e estabilização da vítima.
Após os atendimentos iniciais, a vítima deverá ser transferida para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, para continuidade da assistência médica especializada.
Segundo informações, o homem é conhecido pelo apelido de Piau, é natural de Riachão do Jacuípe e reside atualmente na cidade de Campinas. Ele chegou à região para o sepultamento de um tio.