BAHIA

Motociclista fica gravemente ferido e sofre amputação da perna após acidente na BR-324

Colisão ocorreu na região de Riachão do Jacuípe

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 19:06

Acidente na BR-324 Crédito: Reprodução/ Anjos Jacuipenses

Um acidente de trânsito terminou com uma pessoa ferida no fim da tarde deste domingo (24), no interior da Bahia. Uma motocicleta colidiu com um carro de passeio na BR-324, na região de Riachão do Jacuípe, no nordeste do estado.

De acordo com informações da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, responsável pelos primeiros socorros na ocorrência, a vítima conduzia a motocicleta próximo à entrada da Barragem Grande. Por volta das 17h40, a equipe foi acionada para prestar atendimento.

Segundo os socorristas, a vítima, do sexo masculino, apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE), amputação do membro inferior direito, hemorragia intensa, além de escoriações por todo o corpo, e estava inconsciente.

Ao chegar ao local, os brigadistas encontraram profissionais da área da saúde que deram suporte à equipe durante a realização dos primeiros atendimentos.

Confira os radares espalhados na BR-324 1 de 15

A equipe realizou os primeiros socorros no local e, devido à gravidade da ocorrência, solicitou apoio da unidade avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deu continuidade aos procedimentos de suporte avançado e estabilização da vítima.

Após os atendimentos iniciais, a vítima deverá ser transferida para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, para continuidade da assistência médica especializada.