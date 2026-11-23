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Elaine Sanoli
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 20:56
Uma mulher morreu em um acidente de trânsito na BR-110, na Bahia, na tarde desta segunda-feira (23). A colisão, que envolveu três veículos, ocorreu na altura do município de Inhambupe, no nordeste baiano.
Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo atendimento à ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 14h15, no km 290 da rodovia.
Na ocasião, uma motocicleta colidiu frontalmente com um caminhão, provocando a morte da condutora da motocicleta. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima. O CORREIO entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.
Após a colisão entre a motocicleta e o caminhão, uma carreta que trafegava pela rodovia acabou atingindo a traseira do caminhão em decorrência de uma frenagem brusca.
As circunstâncias e as causas do acidente estão sendo apuradas pela PRF.