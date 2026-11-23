BAHIA

Motociclista morre em acidente envolvendo três veículos na BR-110

Mulher morreu após colidir frontalmente com um caminhão na altura de Inhambupe

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 20:56

Acidente ocorreu na BR-110 Crédito: Google Street View

Uma mulher morreu em um acidente de trânsito na BR-110, na Bahia, na tarde desta segunda-feira (23). A colisão, que envolveu três veículos, ocorreu na altura do município de Inhambupe, no nordeste baiano.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo atendimento à ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 14h15, no km 290 da rodovia.

Na ocasião, uma motocicleta colidiu frontalmente com um caminhão, provocando a morte da condutora da motocicleta. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima. O CORREIO entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

Após a colisão entre a motocicleta e o caminhão, uma carreta que trafegava pela rodovia acabou atingindo a traseira do caminhão em decorrência de uma frenagem brusca.