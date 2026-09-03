BAHIA

Motorista de aplicativo é baleado em assalto após aceitar corrida e sobrevive ao fingir estar morto

Suspeito de participação no crime foi preso em Petrolina nesta quinta-feira (3)

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 23:29

Motorista de aplicativo Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Um homem de 24 anos foi preso nesta quinta-feira (3), no bairro Antônio Cassimiro, em Petrolina, Pernambuco. Ele é investigado por uma tentativa de latrocínio em Juazeiro, no norte da Bahia. A vítima foi atraída por uma suposta corrida solicitada por aplicativo e sobreviveu após fingir estar morta.



O suspeito foi localizado pela Polícia Civil em uma residência. No imóvel, foi apreendido um aparelho celular, que será submetido aos procedimentos de análise autorizados judicialmente.

O crime ocorreu no dia 12 de agosto. As investigações apontam que a vítima, um motorista de aplicativo de 50 anos, aceitou uma corrida com ponto de embarque nas proximidades de um condomínio situado no bairro Antônio Cassimiro, na cidade pernambucana. Dois homens entraram no veículo e anunciaram o assalto, apontando uma arma de fogo para o motorista.

Motorista de aplicativo 1 de 4

A vítima foi levada até a localidade de Mandacaru I, em Juazeiro, onde teve as mãos amarradas e foi atingida por disparos de arma de fogo. Ele sobreviveu após fingir estar morto.