Motorista de aplicativo é preso por roubar R$ 400 e compras de passageira na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 20:51
Um motorista de aplicativo foi preso em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, sob suspeita de roubar uma passageira de 38 anos. A mulher teve R$ 400 em espécie e as compras roubados pelo suspeito em junho deste ano. Ele foi localizado nesta terça-feira (25).
De acordo com as investigações da Polícia Civil, ao chegar ao ponto de embarque, o suspeito informou à vítima que a corrida havia sido cancelada pelo aplicativo e ofereceu o transporte particular.
No destino, o motorista usou uma arma de fogo para roubar R$ 400 em espécie e as compras realizadas pela mulher, avaliadas em aproximadamente R$ 600.
Os policiais localizaram o homem em uma residência, no bairro Conceição. No local, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de um aparelho celular e de um chip de operadora.
O suspeito foi conduzido à Delegacia Territorial de Santo Estêvão, onde passou pelos procedimentos legais de praxe e permanece custodiado, à disposição da Justiça.