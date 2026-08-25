CRIME

Motorista de aplicativo é preso por roubar R$ 400 e compras de passageira na Bahia

Crime foi registrado na cidade de Santo Estêvão, no centro-norte da Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 20:51

Motorista por aplicativo Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Um motorista de aplicativo foi preso em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, sob suspeita de roubar uma passageira de 38 anos. A mulher teve R$ 400 em espécie e as compras roubados pelo suspeito em junho deste ano. Ele foi localizado nesta terça-feira (25).



De acordo com as investigações da Polícia Civil, ao chegar ao ponto de embarque, o suspeito informou à vítima que a corrida havia sido cancelada pelo aplicativo e ofereceu o transporte particular.

No destino, o motorista usou uma arma de fogo para roubar R$ 400 em espécie e as compras realizadas pela mulher, avaliadas em aproximadamente R$ 600.

Os policiais localizaram o homem em uma residência, no bairro Conceição. No local, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de um aparelho celular e de um chip de operadora.