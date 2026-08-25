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Motorista de app de 28 anos é preso suspeito de roubar passageira na Bahia

Segundo a Polícia Civil, homem teria dito que a corrida havia sido cancelada e oferecido transporte particular antes de levar R$ 400 e compras avaliadas em R$ 600

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 17:11

Atenção, motoristas de app: um detalhe pouco conhecido na CNH pode levar à apreensão do veículo
Motoristas de app Crédito: Pexels, Maksgelatin

Um motorista de aplicativo de 28 anos foi preso preventivamente nesta terça-feira (25), em Feira de Santana, suspeito de roubar uma passageira à mão armada em Santo Estêvão, no interior da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em junho deste ano, quando o homem teria levado R$ 400 em dinheiro e compras da vítima, avaliadas em cerca de R$ 600.

De acordo com as investigações, o motorista informou à mulher, de 38 anos, que a corrida havia sido cancelada pelo aplicativo e ofereceu a ela um transporte particular. Ao chegar ao destino, ainda conforme a polícia, ele teria sacado uma arma de fogo e anunciado o assalto.

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O suspeito foi localizado pelos policiais em uma residência no bairro Conceição, em Feira de Santana. No imóvel, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de um celular e um chip de operadora.

O homem foi levado para a unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e permanece custodiado à disposição da Justiça.

A prisão foi realizada pela Delegacia Territorial de Santo Estêvão, com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sertão), vinculado à 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª COORPIN/Feira de Santana). A ação integra a Operação Malhas da Lei, voltada à localização e captura de pessoas com mandados de prisão em aberto.

Tags:

Feira de Santana Uber Motorista de app

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