MÃO ARMADA

Motorista de app de 28 anos é preso suspeito de roubar passageira na Bahia

Segundo a Polícia Civil, homem teria dito que a corrida havia sido cancelada e oferecido transporte particular antes de levar R$ 400 e compras avaliadas em R$ 600

Mariana Rios

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 17:11

Motoristas de app Crédito: Pexels, Maksgelatin

Um motorista de aplicativo de 28 anos foi preso preventivamente nesta terça-feira (25), em Feira de Santana, suspeito de roubar uma passageira à mão armada em Santo Estêvão, no interior da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em junho deste ano, quando o homem teria levado R$ 400 em dinheiro e compras da vítima, avaliadas em cerca de R$ 600.

De acordo com as investigações, o motorista informou à mulher, de 38 anos, que a corrida havia sido cancelada pelo aplicativo e ofereceu a ela um transporte particular. Ao chegar ao destino, ainda conforme a polícia, ele teria sacado uma arma de fogo e anunciado o assalto.

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O suspeito foi localizado pelos policiais em uma residência no bairro Conceição, em Feira de Santana. No imóvel, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de um celular e um chip de operadora.

O homem foi levado para a unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e permanece custodiado à disposição da Justiça.