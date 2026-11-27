SEQUESTRO

Motorista é feito refém e forçado a dirigir próprio carro enquanto trio pratica assaltos na Bahia

Um jovem de 18 anos foi preso e dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos em Serrinha

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 18:43

Distrito Integrado de Segurança Pública de Serrinha Crédito: Reprodução

Um motorista foi mantido refém e obrigado a dirigir o próprio carro enquanto três suspeitos praticavam uma série de assaltos no município de Serrinha, na região sisaleira da Bahia. A vítima foi libertada na madrugada desta quinta-feira (26), durante uma ação da Polícia Militar que resultou na prisão de um jovem de 18 anos e na apreensão de dois adolescentes de 17 anos.



Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 16º Batalhão realizavam patrulhamento na região quando foram informados de que um Fiat Uno prata estaria sendo utilizado em diversos roubos no município. Durante as apurações, os militares localizaram o automóvel na Rua Guedes de Brito, nas imediações da Praça do Vista Alegre.

No momento da aproximação da guarnição, os ocupantes do veículo arremessaram um objeto para fora do carro. Após a abordagem, os policiais encontraram diversos aparelhos celulares no interior do automóvel e recuperaram o material descartado, identificado como um simulacro de pistola.

Durante a identificação dos ocupantes, os militares descobriram que o motorista era, na verdade, uma das vítimas do grupo. O homem relatou que havia sido abordado pelos criminosos, que roubaram seu veículo e o mantiveram em cárcere privado, obrigando-o a dirigir pela cidade e pela zona rural enquanto praticavam os assaltos.

Ao todo, seis aparelhos celulares, um simulacro de arma de fogo e o automóvel foram apreendidos e apresentados na Delegacia Territoria de Serrinha.

O jovem de 18 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo, sequestro e cárcere privado. Já os dois adolescentes foram apreendidos por atos infracionais análogos aos mesmos crimes.