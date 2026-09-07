ACIDENTE

Motorista fica ferido após colisão entre dois caminhões em estrada baiana

Batida ocorreu em um trecho da BA-172, na localidade de Nova Colônia, zona rural de Coribe

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 19:49

Motorista fica ferido após colisão entre dois caminhões em estrada baiana Crédito: Reprodução/ Corpo de Bombeiros

Um motorista ficou ferido após uma colisão entre dois caminhões na manhã desta segunda-feira (7), na cidade de Coribe, no interior da Bahia. O acidente ocorreu em um trecho da BA-172, na localidade de Nova Colônia, zona rural do município. A vítima ficou presa às ferragens.

Para realizar o resgate do motorista, o Corpo de Bombeiros foi acionado. A equipe do 20º Batalhão de Bombeiro Militar (BBM), com sede em Bom Jesus da Lapa, utilizou técnicas de desencarceramento para retirar a vítima com segurança. Em seguida, o motorista foi deixado sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os bombeiros também atuaram na limpeza do óleo derramado na pista, com o objetivo de reduzir o risco de novos acidentes.