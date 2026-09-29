Motorista fica preso às ferragens após acidente entre dois caminhões na BR-101

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Mariana Rios
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:25
Um motorista ficou preso às ferragens após um acidente envolvendo dois caminhões na manhã desta terça-feira (29), na BR-101, na entrada do distrito de Boa União, em Alagoinhas.
O homem foi retirado do veículo por uma equipe do 19º Batalhão de Bombeiros Militar (19º BBM), com sede no município. Os bombeiros utilizaram técnicas e equipamentos específicos para fazer o desencarceramento da vítima com segurança.
Acidentes de trânsito na Bahia
Após ser retirado das ferragens, o motorista foi estabilizado pela equipe e entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde.
Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente.
O Corpo Bombeiros da Bahia alerta sobre a segurança nas estradas e orienta aos motoristas respeitar os limites de velocidade, manter o veículo revisado, realizar ultrapassagens somente em locais permitidos e utilizar o cinto de segurança.