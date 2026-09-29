ALAGOINHAS

Motorista fica preso às ferragens após acidente entre dois caminhões na BR-101

Homem foi resgatado pelos bombeiros nesta terça-feira (29)

Mariana Rios

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:25

Bombeiros resgatam homem preso às ferragens após acidente entre caminhões, na BR-101, em Alagoinhas Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros da Bahia

Um motorista ficou preso às ferragens após um acidente envolvendo dois caminhões na manhã desta terça-feira (29), na BR-101, na entrada do distrito de Boa União, em Alagoinhas.

O homem foi retirado do veículo por uma equipe do 19º Batalhão de Bombeiros Militar (19º BBM), com sede no município. Os bombeiros utilizaram técnicas e equipamentos específicos para fazer o desencarceramento da vítima com segurança.

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Após ser retirado das ferragens, o motorista foi estabilizado pela equipe e entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente.