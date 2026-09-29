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Motorista fica preso às ferragens após acidente entre dois caminhões na BR-101

Homem foi resgatado pelos bombeiros nesta terça-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:25

Bombeiros resgatam homem preso às ferragens após acidente entre caminhões na BR-101 em Alagoinhas
Bombeiros resgatam homem preso às ferragens após acidente entre caminhões, na BR-101, em Alagoinhas Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros da Bahia

Um motorista ficou preso às ferragens após um acidente envolvendo dois caminhões na manhã desta terça-feira (29), na BR-101, na entrada do distrito de Boa União, em Alagoinhas.

O homem foi retirado do veículo por uma equipe do 19º Batalhão de Bombeiros Militar (19º BBM), com sede no município. Os bombeiros utilizaram técnicas e equipamentos específicos para fazer o desencarceramento da vítima com segurança.

Acidentes de trânsito na Bahia

Acidente no Dique do Tororó por Reprodução/TV Bahia
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Acidente destruiu a frente dos veículos por Reprodução
Acidente destruiu a frente dos veículos por Reprodução
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Acidente no Dique do Tororó por Reprodução/TV Bahia

Após ser retirado das ferragens, o motorista foi estabilizado pela equipe e entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente.

O Corpo Bombeiros da Bahia alerta sobre a segurança nas estradas e orienta aos motoristas respeitar os limites de velocidade, manter o veículo revisado, realizar ultrapassagens somente em locais permitidos e utilizar o cinto de segurança.

Tags:

Acidente Caminhões Alagoinhas

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