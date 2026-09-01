INVESTIGAÇÃO

Motorista inventa roubo de malote para ficar com R$ 57 mil e acaba desmascarado pela polícia na Bahia

Motorista afirmou ter sido vítima de assalto, mas investigação apontou que ele teria se apropriado dos valores que transportava

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 15:26

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma suposta história de assalto acabou revelando um crime cometido pelo próprio motorista que transportava o dinheiro. Mais de R$ 57 mil foram recuperados pela Polícia Civil depois que investigadores descobriram que o roubo comunicado pelo funcionário de uma empresa não havia acontecido.

O caso ocorreu na madrugada de 28 de agosto, na região da BA-573, entre os municípios de Riacho de Santana e Matina, no sudoeste da Bahia. Inicialmente, o motorista contou aos policiais que havia sido abordado por um homem armado e que o criminoso teria levado um malote com dinheiro e cheques.

Durante o avanço das investigações e o cruzamento de informações, porém, os policiais encontraram elementos que indicavam que o assalto nunca havia acontecido. Diante das evidências, o motorista admitiu ter se apropriado dos valores que estavam sob sua responsabilidade. Segundo a investigação, parte do dinheiro foi repassada a outro homem.

Equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Semiárido) passaram a realizar diligências para esclarecer a dinâmica do caso e localizar os valores. Nas buscas, foram recuperados R$ 18.050 em dinheiro e 20 folhas de cheques de diferentes instituições bancárias, que somavam R$ 38.980,92.