Motorista morre após carreta tombar na BR-242, no oeste da Bahia

Um motorista morreu depois de a carreta que dirigia tombar na BR-242, no oeste da Bahia, na noite da segunda-feira (30).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente que matou Nivaldo Bandeira Rocha, 48 anos, aconteceu na altura do KM 712 da rodovia.



Nivaldo havia saído de Minas Gerais e seguia para o maranhão com uma carga de carvão.



A carreta tombou no acostamento. Ainda não se sabe o que causou o acidente.