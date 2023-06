MP lança aplicativo que calcula danos ambientais por desmatamento

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) lançou nesta segunda-feira (5) um aplicativo que calcula o valor de danos ambientais causados por desamatamento na vegetação nativa dos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. A data foi escolhida por conta do Dia Mundial do Meio Ambiente. O Valora será usado pelos promotores de Justiça para calcular automaticamente os valores de indenizações devidas em casos de danos ao meio ambiente causados por desmatamento.

O lançamento contou com a presença da procuradora-geral de Justiça Norma Cavalcanti e do chefe de Gabinete, promotor de Justiça Pedro Maia.

A nova biblioteca do meio ambienta foi apresentada também durante o evento, que contou ainda com a assinatura de um convênio entre a Fundação José Silveira e o Instituto Ynamata para execução do projeto ‘Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) nos Biomas da Bahia - Etapa II’. As entidades se comprometeram a desenvolver ações que contribuam para a conservação da paisagem nos biomas Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado por meio da criação de 17 novas RPPNS, que totalizarão cerca de 1,5 mil hectares de unidades de conservação privadas.