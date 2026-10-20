ACIDENTE DE TRABALHO

MPT abre inquérito para investigar morte de trabalhador chinês na fábrica da BYD em Camaçari

Órgão vai apurar cumprimento de normas de segurança; sindicato relata possível falha na proteção para trabalho em altura

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08:11

Trabalhador chegou a ser socorrido após queda, mas não resistiu Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito para investigar a morte de um trabalhador no canteiro de obras da BYD, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira (19), e a investigação vai verificar as condições de segurança da atividade e as responsabilidades das empresas envolvidas.

Segundo a montadora, o funcionário de uma prestadora de serviços caiu de uma altura de 13 metros. Ele foi socorrido para um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Camaçari informou que a vítima era um trabalhador chinês da construção civil, vinculado à empresa terceirizada Open. A entidade informa que o acidente aconteceu por volta das 14h e estima que a queda tenha sido de cerca de 15 metros. A identidade do trabalhador não foi divulgada.

Trabalhador morre em queda na BYD 1 de 4

Em nota, o sindicato relatou uma possível inadequação dos equipamentos usados na atividade. “Segundo informações recebidas, ele estaria trabalhando em altura sem cinto de segurança adequado e utilizando uma corda que não estaria devidamente ancorada. As circunstâncias da morte precisam ser rigorosamente investigadas”, afirmou.

O MPT vai apurar se houve fornecimento de equipamentos de proteção individual e treinamento para a execução de atividades de risco. Também pretende cobrar medidas preventivas para evitar novos acidentes.

A investigação terá contribuição da Polícia Civil da Bahia, que registrou a ocorrência. O órgão ainda solicitará informações à Superintendência Regional do Trabalho da Bahia, responsável pela fiscalização das condições de trabalho. As empresas serão notificadas a apresentar seus procedimentos de prevenção de acidentes e de proteção à saúde de funcionários próprios e terceirizados.