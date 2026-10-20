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MPT abre inquérito para investigar morte de trabalhador chinês na fábrica da BYD em Camaçari

Órgão vai apurar cumprimento de normas de segurança; sindicato relata possível falha na proteção para trabalho em altura

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08:11

Trabalhador chegou a ser socorrido após queda, mas não resistiu
Trabalhador chegou a ser socorrido após queda, mas não resistiu Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito para investigar a morte de um trabalhador no canteiro de obras da BYD, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira (19), e a investigação vai verificar as condições de segurança da atividade e as responsabilidades das empresas envolvidas.

Segundo a montadora, o funcionário de uma prestadora de serviços caiu de uma altura de 13 metros. Ele foi socorrido para um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Camaçari informou que a vítima era um trabalhador chinês da construção civil, vinculado à empresa terceirizada Open. A entidade informa que o acidente aconteceu por volta das 14h e estima que a queda tenha sido de cerca de 15 metros. A identidade do trabalhador não foi divulgada.

Trabalhador morre em queda na BYD

Trabalhador caiu em galpão por Reprodução
Teto do local por Reprodução
Sindicato denuncia possível falha por Reprodução
Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu por Reprodução
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Trabalhador caiu em galpão por Reprodução

Em nota, o sindicato relatou uma possível inadequação dos equipamentos usados na atividade. “Segundo informações recebidas, ele estaria trabalhando em altura sem cinto de segurança adequado e utilizando uma corda que não estaria devidamente ancorada. As circunstâncias da morte precisam ser rigorosamente investigadas”, afirmou.

O MPT vai apurar se houve fornecimento de equipamentos de proteção individual e treinamento para a execução de atividades de risco. Também pretende cobrar medidas preventivas para evitar novos acidentes.

A investigação terá contribuição da Polícia Civil da Bahia, que registrou a ocorrência. O órgão ainda solicitará informações à Superintendência Regional do Trabalho da Bahia, responsável pela fiscalização das condições de trabalho. As empresas serão notificadas a apresentar seus procedimentos de prevenção de acidentes e de proteção à saúde de funcionários próprios e terceirizados.

A BYD lamentou a morte e informou que as circunstâncias estão sendo apuradas. “A BYD e a empresa prestadora de serviços lamentam profundamente o ocorrido e manifestam solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas, e todo o apoio necessário está sendo prestado à família”, declarou a empresa em nota. 

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