MPT apura desabamento de loja em Juazeiro que deixou empregada ferida

O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou nessa quarta-feira (31) procedimento para apurar eventuais responsabilidades trabalhistas no caso do desabamento de teto de loja de materiais de construção no município de Juazeiro, no norte da Bahia.



O caso ocorreu na manhã da terça (30), quando a estrutura da Condec Home Center ruiu e deixou pelo menos uma empregada ferida. Outros 18 trabalhadores e três clientes estariam no estabelecimento na hora do acidente.