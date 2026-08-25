DIREITOS TRABALHISTAS

MPT pede R$ 321 milhões à Uber por cobrar de motoristas para trabalharem pelo app

Ação pede suspensão do programa Passe para Motoristas, devolução dos valores pagos e indenização por dano moral coletivo; serviço já funciona em 29 cidades

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 16:28

Uber Crédito: Shutterstock

O Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou uma ação civil pública contra a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. para pedir a suspensão do programa “Passe para Motoristas”, que cobra dos motoristas uma taxa para que eles possam aceitar corridas pelo aplicativo. Além da suspensão imediata da ferramenta, o MPT pede que a Uber devolva todos os valores já pagos pelos trabalhadores e seja condenada ao pagamento de R$ 321 milhões por dano moral coletivo. O processo será julgado pela 9ª Vara do Trabalho de Salvador, na Bahia.

Lançado em 25 de maio deste ano em 12 cidades, entre elas Itabuna e Ilhéus, na Bahia, o Passe, segundo a própria Uber, deverá ser expandido para todo o país. Atualmente, o programa já está disponível em 29 cidades, conforme informações publicadas no site oficial da empresa.

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Como funciona o Passe

De acordo com os termos divulgados pela Uber, o Passe é uma modalidade de assinatura que permite ao motorista utilizar o aplicativo mediante o pagamento de uma taxa. Existem duas formas de contratação. Na modalidade por tempo, o passe tem validade de 24 ou 72 horas. Já na modalidade por ganhos, o motorista paga um determinado valor e pode trabalhar sem cobrança de taxa de serviço até atingir um limite de faturamento.

Os termos também preveem uma “ativação automática” após a conclusão da primeira viagem considerada elegível. Para o MPT, porém, o modelo transfere para o motorista uma responsabilidade que deveria ser da empresa: o risco da própria atividade econômica.

Isso porque, segundo os documentos da Uber, a compra do passe não garante ao motorista nenhum número mínimo de corridas. Mesmo depois de pagar pela assinatura, as viagens podem continuar sendo direcionadas pelo algoritmo da plataforma a motoristas que não aderiram ao programa. Na avaliação do MPT, o trabalhador passa, assim, a assumir sozinho o risco de não conseguir recuperar o dinheiro investido para ter acesso às corridas.

MPT fala em possível 'servidão por dívida'

Na ação, o procurador Luiz Antonio Nascimento Fernandes afirma que o mecanismo de cobrança pode caracterizar trabalho análogo ao de escravidão, por submeter o trabalhador a uma situação de servidão por dívida. “O mecanismo de cobrança do Passe cria uma estrutura objetiva de endividamento permanente: o motorista que não possui saldo suficiente tem suas futuras remunerações retidas automática e integralmente pela Ré. Esse mecanismo perpetua a dependência econômica do trabalhador em relação à plataforma e replica, no ambiente digital, a estrutura de servidão por dívida”.

Outro ponto questionado pelo MPT é a forma como o contrato do programa é elaborado. Segundo a ação, os termos são definidos integralmente pela Uber, sem possibilidade de negociação individual. O contrato também permitiria que a empresa altere as regras do Passe “a qualquer tempo e a seu exclusivo critério” e desative o passe de um motorista sem devolver o valor que já foi pago.

Cobrança pode chegar a R$ 1 mil por mês, diz MPT

O Ministério Público do Trabalho também questiona os efeitos do programa sobre a concorrência entre aplicativos. A avaliação é de que o modelo pode incentivar o motorista a permanecer exclusivamente na Uber durante o período de validade do passe. Isso porque cada hora trabalhada em outro aplicativo representa, na prática, tempo em que o motorista não estaria utilizando um serviço pelo qual já pagou.

Segundo o MPT, o mecanismo cria uma espécie de fidelização indireta, sem que a Uber precise estabelecer formalmente uma cláusula de exclusividade. Na avaliação do órgão, isso prejudica empresas concorrentes e reduz o poder de negociação dos próprios motoristas, que teriam menos liberdade para migrar para plataformas que ofereçam condições consideradas melhores.

“Trata-se de uma cobrança abusiva de valores pela Uber em face dos seus motoristas, valores que podem superar até R$ 1 mil por mês. Em quase todos os países do mundo, há uma regra que proíbe empresas ou agências de cobrarem valores dos empregados para que eles tenham acesso ao trabalho”, afirma Ilan Fonseca, coordenador nacional de combate às fraudes trabalhistas do MPT.

Segundo ele, a cobrança pode levar o motorista a começar a jornada já com uma dívida em relação à plataforma. “Essa dinâmica de cobrança gera endividamento ao motorista de app que já começa sua jornada devendo à plataforma e tal condição pode caracterizar o crime de condição análoga à escravidão pela nossa legislação”. Fonseca afirma ainda que o MPT decidiu recorrer à Justiça para tentar barrar a funcionalidade.

MPT quer acesso ao algoritmo da Uber

Além de questionar o programa, o MPT pediu acesso ao código-fonte do algoritmo da Uber. A intenção é esclarecer, entre outros pontos, como são definidos e repassados os valores aos motoristas, quais parâmetros são utilizados na distribuição das corridas e como funcionam os mecanismos de precificação dinâmica. O órgão também pretende investigar os critérios utilizados pela plataforma para direcionar as viagens, especialmente diante da informação de que motoristas que não aderiram ao Passe também podem receber corridas.