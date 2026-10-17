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Mulher de 27 anos é encontrada morta com marcas de tiros dentro de residência na Bahia

Vítima foi identificada como Jailma Moraes de Souza e morava em Jequié

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 18:45

A vítima é Jailma Moraes de Souza
A vítima é Jailma Moraes de Souza Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher de 27 anos, identificada como Jailma Moraes de Souza, foi encontrada morta com marcas de disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (17), em Jequié, no sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionadas após denúncias de disparos de arma de fogo na Rua G, no bairro Água Branca. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, com ferimentos provocados por tiros.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte da mulher ainda no local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e a remoção do corpo.

A Polícia Civil informou que o Núcleo de Homicídios de Jequié instaurou um inquérito para investigar o crime. Investigações e depoimentos estão sendo realizados para identificar a autoria e a motivação do homicídio.

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