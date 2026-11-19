BARREIRAS

Mulher de 32 anos morre após ficar mais de três horas em ambulância esperando atendimento em hospital da Bahia

Bárbara Mendonça da Silva passou mal durante uma sessão de hemodiálise e aguardava vaga em UTI

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 08:40

Bárbara Mendonça da Silva morreu esperando ser atendida em hospital Crédito: Reprodução

Uma mulher de 32 anos morreu na terça-feira (17), depois de sofrer uma parada cardíaca enquanto aguardava atendimento no Hospital do Oeste, em Barreiras, no oeste da Bahia. Bárbara Mendonça da Silva havia sido levada à unidade após apresentar complicações durante uma sessão de hemodiálise, mas permaneceu por aproximadamente três horas e meia dentro de uma ambulância.

Familiares contaram à TV Oeste, afiliada da TV Bahia, que a paciente precisava de uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não havia leitos disponíveis. Ela chegou ao hospital por volta das 15h30 e ficou no veículo, estacionado na área externa da unidade, até aproximadamente 19h. A morte foi registrada cerca de meia hora depois.

Paciente morreu aguardando atendimento 1 de 3

Bárbara realizava sessões de hemodiálise havia aproximadamente dez anos e enfrentava problemas de saúde. No dia da morte, o procedimento começou por volta das 14h. Foi durante o tratamento que ela passou mal e precisou ser encaminhada ao Hospital do Oeste.

Em posicionamento sobre o caso, a direção do hospital lamentou a morte e confirmou que a paciente aguardava admissão na unidade. A administração, no entanto, ressaltou que Bárbara recebia assistência de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enquanto permanecia na ambulância.

O hospital também afirmou que não é possível estabelecer uma relação entre o período de espera e a morte da paciente. Sobre a capacidade de atendimento, a unidade informou que funciona acima do limite, por ser referência em procedimentos de média e alta complexidade para municípios da região oeste da Bahia.