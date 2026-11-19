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Carol Neves
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 08:40
Uma mulher de 32 anos morreu na terça-feira (17), depois de sofrer uma parada cardíaca enquanto aguardava atendimento no Hospital do Oeste, em Barreiras, no oeste da Bahia. Bárbara Mendonça da Silva havia sido levada à unidade após apresentar complicações durante uma sessão de hemodiálise, mas permaneceu por aproximadamente três horas e meia dentro de uma ambulância.
Familiares contaram à TV Oeste, afiliada da TV Bahia, que a paciente precisava de uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não havia leitos disponíveis. Ela chegou ao hospital por volta das 15h30 e ficou no veículo, estacionado na área externa da unidade, até aproximadamente 19h. A morte foi registrada cerca de meia hora depois.
Paciente morreu aguardando atendimento
Bárbara realizava sessões de hemodiálise havia aproximadamente dez anos e enfrentava problemas de saúde. No dia da morte, o procedimento começou por volta das 14h. Foi durante o tratamento que ela passou mal e precisou ser encaminhada ao Hospital do Oeste.
Em posicionamento sobre o caso, a direção do hospital lamentou a morte e confirmou que a paciente aguardava admissão na unidade. A administração, no entanto, ressaltou que Bárbara recebia assistência de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enquanto permanecia na ambulância.
O hospital também afirmou que não é possível estabelecer uma relação entre o período de espera e a morte da paciente. Sobre a capacidade de atendimento, a unidade informou que funciona acima do limite, por ser referência em procedimentos de média e alta complexidade para municípios da região oeste da Bahia.
O corpo da paciente foi sepultado ontem no Cemitério São Sebastião. Bárbara deixou duas filhas, de 18 e 15 anos.