FEMINICÍDIO

Mulher de 35 anos é morta a tiros pelo ex-marido na frente do filho de 12

Vítima estava separada havia 2 anos e tinha medida protetiva contra o ex

Carol Neves

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 12:55

Maridalva Crédito: Reprodução

Maridalva Souza Gomes Lopes, de 35 anos, foi morta a tiros dentro de casa, no centro de Guajeru, no sudoeste da Bahia, na noite de domingo (27). A Polícia Civil registrou o caso como feminicídio e procura o ex-marido da vítima, identificado como Darlan Souza Lopes, de 33 anos.

A Polícia Militar foi chamada por volta das 18h, depois que uma vizinha ouviu um disparo e encontrou Maridalva já caída e ferida.Ela estava inconsciente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte.

Mulher de 35 anos foi morta na frente do filho 1 de 3

Segundo relatos recebidos pela polícia, Maridalva e Darlan estavam separados havia cerca de dois anos. Ela tinha uma medida protetiva contra ele, que teria continuado a ameaçá-la após o fim do relacionamento. O filho mais velho do casal, de 12 anos, presenciou o crime. Eles ainda tinham um filho de 8 anos.

Após a morte, equipes do 24º Batalhão da PM fizeram buscas em endereços indicados por denúncias anônimas. Em um deles, encontraram uma espingarda calibre 32 e materiais que, segundo a PM, aparentavam ser usados para recarregar munições. Um coldre de revólver foi localizado em outro ponto. A polícia não informou se algum dos objetos foi usado no crime.

O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia e removeu o corpo. A Polícia Civil é responsável pela investigação. O suspeito segue foragido. Os filhos do casal estão com familiares da vítima.