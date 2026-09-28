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Mulher de 35 anos é morta a tiros pelo ex-marido na frente do filho de 12

Vítima estava separada havia 2 anos e tinha medida protetiva contra o ex

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 12:55

Maridalva
Maridalva Crédito: Reprodução

Maridalva Souza Gomes Lopes, de 35 anos, foi morta a tiros dentro de casa, no centro de Guajeru, no sudoeste da Bahia, na noite de domingo (27). A Polícia Civil registrou o caso como feminicídio e procura o ex-marido da vítima, identificado como Darlan Souza Lopes, de 33 anos.

A Polícia Militar foi chamada por volta das 18h, depois que uma vizinha ouviu um disparo e encontrou Maridalva já caída e ferida.Ela estava inconsciente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte. 

Mulher de 35 anos foi morta na frente do filho

Mulher foi morta na frente do filho por Reprodução
Maridalva tinha 35 anos por Reprodução
Armamento foi localizado pela PM por Reprodução
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Mulher foi morta na frente do filho por Reprodução

Segundo relatos recebidos pela polícia, Maridalva e Darlan estavam separados havia cerca de dois anos. Ela tinha uma medida protetiva contra ele, que teria continuado a ameaçá-la após o fim do relacionamento. O filho mais velho do casal, de 12 anos, presenciou o crime. Eles ainda tinham um filho de 8 anos. 

Após a morte, equipes do 24º Batalhão da PM fizeram buscas em endereços indicados por denúncias anônimas. Em um deles, encontraram uma espingarda calibre 32 e materiais que, segundo a PM, aparentavam ser usados para recarregar munições. Um coldre de revólver foi localizado em outro ponto. A polícia não informou se algum dos objetos foi usado no crime.

O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia e removeu o corpo. A Polícia Civil é responsável pela investigação. O suspeito segue foragido. Os filhos do casal estão com familiares da vítima.

O velório de Marivalda será nas Obras Irmã Dulce, nesta segunda (28), seguido pelo enterro. 

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