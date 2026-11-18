FEMINICÍDIO

Mulher é morta a tiros e facadas em praça pública pelo ex-companheiro na Bahia

Vítima de 53 anos foi atacada em Miguel Calmon

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 21:54

Cristina de Oliveira Gil Brás Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher de 53 anos foi morta a tiros e golpes de faca pelo ex-companheiro, um homem de 63 anos, nas imediações da Praça Canabrava, no município de Miguel Calmon, no centro-norte da Bahia. O crime ocorreu nesta terça-feira (17), e o suspeito foi preso em flagrante.

A vítima foi identificada como Cristina de Oliveira Gil Brás. Segundo as investigações, ela foi atingida por disparos de arma de fogo e golpes de faca desferidos pelo ex-companheiro.

Após o ataque, o suspeito permaneceu armado no local, impedindo a aproximação de populares e das equipes de socorro. Posteriormente, Cristina recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Depois do crime, o homem se refugiou na própria residência. Policiais civis e militares cercaram o imóvel e iniciaram negociações para que ele se entregasse. Durante a ação, o suspeito resistiu às tentativas de negociação e ameaçou tirar a própria vida. Ele acabou sendo contido e preso pelos agentes.

Em depoimento, o homem confessou o crime e alegou que o ataque foi motivado por um desentendimento ocorrido durante o relacionamento com a vítima.

Durante as diligências, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, munições e uma faca apontadas como utilizadas no crime. O material foi encaminhado à unidade policial e será submetido à perícia.