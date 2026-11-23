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Elaine Sanoli
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 19:42
Uma mulher de 34 anos foi morta a tiros e um homem de 40 anos ficou ferido após serem atingidos por disparos de arma de fogo na noite deste domingo (22), no município de Barro Preto, no sul da Bahia. A vítima foi identificada como Izabele Ferreira Primo.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Cândido Lima, no Centro da cidade.
Ao chegarem ao local, os militares encontraram Izabele baleada. A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Maternidade Nossa Senhora da Conceição, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada pela equipe médica.
Um homem também foi atingido pelos disparos. O estado de saúde dele não foi informado.
O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Barro Preto. Segundo a Polícia Civil, guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. Investigações e buscas estão sendo realizadas para identificar a autoria e a motivação do crime.
Segundo informações apuradas pela TV Bahia, Izabele e o marido, Amaury, estavam em um bar na Praça Fernando Osório Batista, na companhia de amigos e familiares, pouco antes do crime.
O casal havia se despedido dos amigos e seguia pela rua quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram diversos disparos. Izabele foi atingida no tórax e no pescoço, enquanto o marido foi baleado de raspão no abdômen. Ele teria recebido alta hospitalar nesta segunda-feira (23), mas ainda não prestou depoimento à polícia.