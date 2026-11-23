VIOLÊNCIA

Mulher é morta a tiros e marido fica ferido após ataque em saída de bar na Bahia

Crime aconteceu na noite de domingo (22), no Centro de Barro Preto

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 19:42

Vítima foi identificada como Izabele Ferreira Primo Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher de 34 anos foi morta a tiros e um homem de 40 anos ficou ferido após serem atingidos por disparos de arma de fogo na noite deste domingo (22), no município de Barro Preto, no sul da Bahia. A vítima foi identificada como Izabele Ferreira Primo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Cândido Lima, no Centro da cidade.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram Izabele baleada. A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Maternidade Nossa Senhora da Conceição, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada pela equipe médica.

Um homem também foi atingido pelos disparos. O estado de saúde dele não foi informado.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Barro Preto. Segundo a Polícia Civil, guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. Investigações e buscas estão sendo realizadas para identificar a autoria e a motivação do crime.

Segundo informações apuradas pela TV Bahia, Izabele e o marido, Amaury, estavam em um bar na Praça Fernando Osório Batista, na companhia de amigos e familiares, pouco antes do crime.