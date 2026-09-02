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Mulher é morta pelo companheiro dentro de casa em destino turístico da Bahia

Corpos foram encontrados dentro de uma residência em Arraial d'Ajuda

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20:28

Os corpos são de Maira Rodrigues Nascimento e Maiko Santos Oliveira
Os corpos são de Maira Rodrigues Nascimento e Maiko Santos Oliveira Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma residência em Arraial d'Ajuda, distrito da cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Os corpos dela e do companheiro foram localizados nesta quarta-feira (2). A suspeita da polícia é de que o homem tenha matado a esposa e atentado contra a própria vida.

Os corpos são de Maira Rodrigues Nascimento, de 29 anos, e do companheiro dela, Maiko Santos Oliveira, de 33 anos. Eles foram encontrados durante a madrugada, na Rua Volta Redonda.

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De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, o homem efetuou disparos de arma de fogo contra a companheira e, em seguida, atentou contra a própria vida. Os dois foram encontrados sem vida por policiais militares.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Porto Seguro). As investigações são realizadas para apurar a motivação e a dinâmica dos fatos.

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