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Mulher é presa após se passar por cliente antes de ameaçar vítimas e assaltar comércios na Bahia

Mulher de 36 anos foi localizada em Vila de Abrantes e teve prisão preventiva cumprida nesta quinta-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 10:43

Suspeita foi presa nesta quarta-feira (10)
Suspeita foi presa nesta quarta-feira (10) Crédito: Reprodução

Uma mulher de 36 anos, suspeita de assaltar dois estabelecimentos comerciais em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foi presa nesta quinta-feira (10). Segundo as investigações, ela entrava nos locais se passando por cliente e, depois, utilizava uma arma branca para ameaçar as vítimas e roubar dinheiro e outros objetos.

Um dos crimes aconteceu em 26 de junho, em um estabelecimento no bairro Dois de Julho. Na ocasião, uma adolescente de 16 anos teve o celular e uma quantia em dinheiro roubados. A suspeita teria utilizado a mesma estratégia de simular ser uma cliente antes de anunciar o assalto.

O segundo caso ocorreu em 22 de julho, em um ponto comercial na região central de Camaçari. Conforme a investigação, a mulher ameaçou funcionárias, exigiu dinheiro e outros bens e manteve as vítimas sob seu domínio durante o crime.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Os dois casos passaram a ser investigados como parte da Operação Comércio Protegido, que tem como objetivo combater crimes patrimoniais cometidos contra estabelecimentos comerciais no município. A apuração reuniu elementos que levaram à identificação da mulher como suspeita dos roubos.

Com o avanço das investigações, a Justiça determinou a prisão preventiva da investigada. O mandado foi cumprido nesta quinta-feira, quando ela foi localizada em Vila de Abrantes, também em Camaçari.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada para os procedimentos legais e permanece custodiada à disposição do Poder Judiciário. A ação foi realizada pela 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari), responsável pelas investigações relacionadas à operação.

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