CRIME

Mulher é presa após se passar por cliente antes de ameaçar vítimas e assaltar comércios na Bahia

Mulher de 36 anos foi localizada em Vila de Abrantes e teve prisão preventiva cumprida nesta quinta-feira (10)

Wendel de Novais

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 10:43

Suspeita foi presa nesta quarta-feira (10) Crédito: Reprodução

Uma mulher de 36 anos, suspeita de assaltar dois estabelecimentos comerciais em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foi presa nesta quinta-feira (10). Segundo as investigações, ela entrava nos locais se passando por cliente e, depois, utilizava uma arma branca para ameaçar as vítimas e roubar dinheiro e outros objetos.

Um dos crimes aconteceu em 26 de junho, em um estabelecimento no bairro Dois de Julho. Na ocasião, uma adolescente de 16 anos teve o celular e uma quantia em dinheiro roubados. A suspeita teria utilizado a mesma estratégia de simular ser uma cliente antes de anunciar o assalto.

O segundo caso ocorreu em 22 de julho, em um ponto comercial na região central de Camaçari. Conforme a investigação, a mulher ameaçou funcionárias, exigiu dinheiro e outros bens e manteve as vítimas sob seu domínio durante o crime.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Os dois casos passaram a ser investigados como parte da Operação Comércio Protegido, que tem como objetivo combater crimes patrimoniais cometidos contra estabelecimentos comerciais no município. A apuração reuniu elementos que levaram à identificação da mulher como suspeita dos roubos.

Com o avanço das investigações, a Justiça determinou a prisão preventiva da investigada. O mandado foi cumprido nesta quinta-feira, quando ela foi localizada em Vila de Abrantes, também em Camaçari.