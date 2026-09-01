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Mulher é presa com 27 kg de maconha, carregador de fuzil e 37 munições em ônibus na Bahia

Fiscalização em ônibus interestadual terminou com a apreensão de drogas, carregador de fuzil e munições na BR-116

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 14:31

Mulher é presa com 27 kg de maconha, carregador de fuzil e 37 munições em ônibus na Bahia Texto reescrito
Mulher é presa com 27 kg de maconha, carregador de fuzil e 37 munições em ônibus na Bahia Texto reescrito Crédito: Divulgação

Uma fiscalização de rotina em um ônibus interestadual terminou com a apreensão de 27 kg de uma substância análoga à maconha, um carregador de fuzil e 37 munições na manhã desta terça-feira (1º), em Feira de Santana, na Bahia. A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 429 da BR-116. O ônibus havia saído do Rio de Janeiro com destino ao Nordeste.

Mulher é presa com 27 kg de maconha, carregador de fuzil e 37 munições em ônibus na Bahia Texto reescrito

Mulher é presa com 27 kg de maconha, carregador de fuzil e 37 munições em ônibus na Bahia Texto reescrito por Divulgação
Mulher é presa com 27 kg de maconha, carregador de fuzil e 37 munições em ônibus na Bahia Texto reescrito por Divulgação
Mulher é presa com 27 kg de maconha, carregador de fuzil e 37 munições em ônibus na Bahia Texto reescrito por Divulgação
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Mulher é presa com 27 kg de maconha, carregador de fuzil e 37 munições em ônibus na Bahia Texto reescrito por Divulgação
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Mulher é presa com 27 kg de maconha, carregador de fuzil e 37 munições em ônibus na Bahia Texto reescrito por Divulgação

Durante a fiscalização, os policiais encontraram uma mochila no compartimento superior de passageiros. Dentro dela havia aproximadamente 2 kg da substância, além do carregador de fuzil e das 37 munições. Depois de identificar a proprietária da bagagem, os agentes fizeram uma inspeção mais detalhada no compartimento inferior do ônibus. Em outras malas vinculadas à mesma passageira, foram encontrados mais 25 kg da substância análoga à maconha.

Ao todo, foram apreendidos 27 kg do entorpecente, além do carregador e das munições. A mulher foi detida e encaminhada, junto com o material apreendido, para o Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho, em Feira de Santana. O caso ficará à disposição das autoridades responsáveis, que deverão adotar as medidas cabíveis.

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