Mulher é presa minutos após tentar matar companheiro com garrafa de vidro

Uma mulher foi presa em flagrante após tentar matar o marido usando uma garrafa de vidro. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (8), em Santa Rita de Cássia, no Oeste do estado. A prisão foi realizada minutos depois do crime por equipes do 3º Pelotão (Santa Rita de Cássia), da 86ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Formosa do Rio Preto).



Segundo o comandante da unidade, tenente Felipe Franco Martins, os policiais foram acionados pela equipe médica do Hospital Municipal de Santa Rita de Cássia, após a vítima chegar com ferimentos na região do pescoço. “Chegamos na emergência do centro de saúde e a vítima contou que a sua companheira teria deflagrado os golpes com o casco de vidro, durante uma discussão”, disse o tenente.