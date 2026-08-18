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Mulher é presa por dar golpes em clientes com venda de piscinas que não eram entregues na Bahia

Investigações apontam vítimas em Eunápolis, Itabela, Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10:41

Rauna é investigada por golpe das piscinas no extremo-sul
Rauna é investigada por golpe das piscinas no extremo-sul Crédito: Reprodução

Clientes pagavam pela piscina, viam o terreno ser escavado e depois ficavam sem o produto e sem resposta. Esse é o padrão de golpes que, segundo fontes policiais, teria sido aplicado por uma mulher identificada como Rauna Angeli Souza, 29 anos, em diferentes cidades do extremo sul da Bahia. Investigada por uma série de contratos fraudulentos, ela foi presa preventivamente nesta segunda-feira (17).

De acordo com as investigações, Rauna anunciava piscinas de fibra nas redes sociais e utilizava estruturas comerciais nos municípios de Eunápolis, Itabela, Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro para atrair clientes. As ofertas incluíam condições consideradas vantajosas e prazos curtos para a instalação, estratégia usada para conseguir pagamentos antecipados.

Rauna é investigada por golpe das piscinas no extremo-sul

Rauna é investigada por golpe das piscinas no extremo-sul por Reprodução
Rauna é investigada por golpe das piscinas no extremo-sul por Reprodução
Rauna é investigada por golpe das piscinas no extremo-sul por Reprodução
Rauna é investigada por golpe das piscinas no extremo-sul por Reprodução
Rauna é investigada por golpe das piscinas no extremo-sul por Reprodução
Rauna é investigada por golpe das piscinas no extremo-sul por Reprodução
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Rauna é investigada por golpe das piscinas no extremo-sul por Reprodução

Depois de receber o dinheiro, por meio de PIX, transferências bancárias ou cartões de crédito, a mulher chegaria a iniciar parte do serviço. Em alguns casos, segundo a polícia, ela fazia a escavação do terreno onde a piscina seria colocada. A intervenção, porém, não era seguida pela instalação do equipamento.

Com o passar do tempo, as vítimas começavam a receber justificativas para os atrasos. Entre as explicações apresentadas estariam supostos problemas de saúde e dificuldades com fornecedores. Depois, ainda conforme a investigação, os contatos eram interrompidos e os estabelecimentos utilizados pela suspeita deixavam de funcionar.

A investigação começou depois que diferentes pessoas procuraram a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Eunápolis (DRFR), relatando prejuízos semelhantes. Os policiais reuniram depoimentos, cruzaram informações nos sistemas e identificaram, segundo a corporação, um histórico de ocorrências com características semelhantes.

A partir do trabalho de inteligência, a localização da investigada foi descoberta no Povoado de Sulzinho, na zona rural de Vereda. Equipes da Polícia Civil, com apoio do Grupo de Capturas da unidade e do PETO da 44ª CIPM, fizeram a abordagem e cumpriram o mandado de prisão preventiva.

Rauna foi indiciada por estelionato e permanece presa à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que continua atuando para apurar a extensão dos prejuízos e os demais casos relacionados à investigada.

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Tags:

Extremo sul da Bahia Rauna Angeli Souza Golpe da Piscina Presa em Vereda

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