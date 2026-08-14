POLÍCIA

Mulher é presa por homicídio em paraíso turístico da Bahia 17 anos após o crime

Investigada foi localizada pela Polícia Civil e teve mandado de prisão preventiva cumprido durante a Operação Malhas da Lei

Wendel de Novais

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 09:56

Maria D'ajuda foi presa 17 anos após crime Crédito: Reprodução

Uma mulher investigada por um homicídio ocorrido há 17 anos em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, foi presa nesta quinta-feira (13), durante uma ação da Polícia Civil. Maria D’Ajuda da Costa Melo teve a prisão preventiva cumprida no âmbito da Operação Malhas da Lei.

A prisão foi realizada por equipes da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico de Investigação (GATTI). Segundo a Polícia Civil, a investigada era procurada por envolvimento em um assassinato ocorrido em 2009 na região do município, conhecido nacionalmente como um dos principais destinos turísticos da Bahia.

Maria D'ajuda foi presa 17 anos após crime 1 de 4

Para localizar Maria D’Ajuda, os investigadores fizeram levantamentos, monitoramento e campanas ao longo das diligências. Informações obtidas durante a apuração permitiram identificar o paradeiro da mulher e confirmar sua identidade. A polícia também utilizou dados de identificação por impressões digitais para auxiliar na confirmação.