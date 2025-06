CÁRCERE PRIVADO E MAUS-TRATOS

Mulher é resgatada acorrentada pelo pescoço em cidade baiana

O companheiro da vítima foi preso em flagrante

Uma mulher de 40 anos foi resgatada em cárcere privado, no bairro São Jorge, no município de Jaguaquara, no Sudoeste do estado. A vítima, que foi encontrada na manhã desta segunda-feira (30), estava acorrentada pelo pescoço dentro do imóvel. >