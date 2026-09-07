EUNÁPOLIS

Mulher é sequestrada e estuprada por grupo de homens no sul da Bahia

Caso foi registrado como crimes de sequestro e cárcere privado, estupro, lesão corporal dolosa e utilização de violência para intimidar a população

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 16:35

Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Eunápolis Crédito: Reprodução

Uma mulher foi sequestrada e estuprada por um grupo de homens na cidade de Eunápolis, no extremo sul do estado. O caso foi registrado no bairro Pequi, na tarde da última sexta-feira (4).

Segundo informações registradas pela Polícia Civil, a vítima foi raptada por um grupo de homens e agredida física e sexualmente.

Ela foi encontrada ferida após denúncias feitas a policiais militares. Posteriormente, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzida para o Hospital Regional de Eunápolis, onde recebeu atendimento médico.

Veja onde estão as delegacias da mulher (Deam) pela Bahia 1 de 22

O caso está sob investigação do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher de Eunápolis, que realiza investigações para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e eventual identificação da autoria.