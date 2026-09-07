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Mulher é sequestrada e estuprada por grupo de homens no sul da Bahia

Caso foi registrado como crimes de sequestro e cárcere privado, estupro, lesão corporal dolosa e utilização de violência para intimidar a população

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 16:35

Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Eunápolis
Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Eunápolis Crédito: Reprodução

Uma mulher foi sequestrada e estuprada por um grupo de homens na cidade de Eunápolis, no extremo sul do estado. O caso foi registrado no bairro Pequi, na tarde da última sexta-feira (4).

Segundo informações registradas pela Polícia Civil, a vítima foi raptada por um grupo de homens e agredida física e sexualmente.

Ela foi encontrada ferida após denúncias feitas a policiais militares. Posteriormente, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzida para o Hospital Regional de Eunápolis, onde recebeu atendimento médico.

Veja onde estão as delegacias da mulher (Deam) pela Bahia

Deam em Brotas: Rua Padre Luis Filgueiras, Nº 180, CEP: 40240-495 por Google Street View
Deam em Periperi: Rua Dr. Walter Almeida, S/N, CEP: 40720-070 por Google Street View
Deam Camaçari: Rua Clayton Leão, S/N, CEP: 40800-400. por Google Street View
Deam Candeias: Rua Duque de Caxias, 12 por Google Street View
Deam de Feira de Santana: Rua Adenil Falcão, Nº 1252, CEP: 44088-642 por Reprodução
Deam de Ilhéus: Av. Soares Lopes, Nº 1741, CEP:45653-005 por Haeckel Dias/Polícia Civil
Deam Jequié: Rua 15 de Novembro, Nº 497, CEP: 45203-570. por Google Street View
Deam Itabuna: Rua Rio Almada, Nº 196, CEP:46605-375 por Divulgação
Deam de Santo Amaro: Av. Rui Barbosa, 232 por Google Street View
Deam de Itapetinga: Rua Equador, s/n por Reprodução
Deam de Santo Antônio de Jesus: Santo Antônio de Jesus | Av. ACM, S/N por Google Street View
Deam de Valença: Rua Cidade do Rio de Janeiro, nº 01 por Reprodução
Deam de Irecê: R. Santo André, 119 por Google Street View
Deam de Senhor do Bonfim: R. Juvêncio Fialho, 20 por Google Street View
Deam de Luís Eduardo Magalhães: Av. Ayrton Senna, 395. por Google Street View
Deam de Teixeira de Freitas: Rua Santa Bárbara, S/N, CEP:45995-000 por Google Street View
Deam de Vitória da Conquista: Av. Humberto de Campos, Nº 205, CEP:450230-000 por Divulgação
Deam de Alagoinhas: Rua Democrata, S/N, CEP:48000-100 por Google Street View
Deam de Porto Seguro: Rua Itagibá, Nº 139, CEP: 45810-000 por Google Street View
Deam de Paulo Afonso: Rua Nelson Rodrigues, Nº 92, CEP: 4860-000 por Google Street View
Deam Barreiras: Rua Júlio César, Nº 500, CEP: 47800-000 por Google Street View
Deam Juazeiro: Rua Canadá, Nº 38, CEP: 48900-000 por Google Street View
1 de 22
Deam em Brotas: Rua Padre Luis Filgueiras, Nº 180, CEP: 40240-495 por Google Street View

O caso está sob investigação do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher de Eunápolis, que realiza investigações para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e eventual identificação da autoria.

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O caso foi registrado como crimes de sequestro e cárcere privado, estupro, lesão corporal dolosa e utilização de violência para intimidar a população.

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