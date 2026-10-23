FEMINICÍDIO

Mulher morta por empresário no Recôncavo Baiano era enfermeira e deixa filha adolescente

Kelle Cristina Mattos Cruz, de 44 anos, foi baleada na cabeça pelo marido, que tirou a própria vida depois

Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 08:33

Marido matou esposa e tirou a própria vida Crédito: Reprodução

Formada em Enfermagem e mãe de uma adolescente, Kelle Cristina Mattos Cruz, de 44 anos, foi identificada como a mulher morta a tiros pelo companheiro na quarta-feira (21), em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia. Ela já havia trabalhado na área da saúde e vivia há vários anos no município.

Apesar de morar em Santo Antônio de Jesus, Kelle tinha raízes familiares no distrito de São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, também no Recôncavo baiano. Além da filha adolescente, ela deixou duas irmãs.

O companheiro da vítima era o empresário Forlan Barreto da Rocha, de 50 anos. De acordo com a Polícia Militar, ele atirou contra Kelle e, em seguida, tirou a própria vida.

Mulher foi morta dentro de casa 1 de 2

O crime aconteceu nas escadas de uma empresa de internet, no bairro Urbis I. Familiares informaram que o casal teria se desentendido antes dos disparos.

Acionados para atender à ocorrência, policiais do 14º Batalhão da Polícia Militar encontraram os dois feridos. Forlan teve a morte confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto Kelle foi levada ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), onde não resistiu.

Duas armas de fogo encontradas com o empresário foram recolhidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para análise. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime. Não havia boletim de ocorrência registrado anteriormente contra o companheiro.

Despedida da vítima

O velório de Kelle está previsto para acontecer na casa de familiares, na Rua das Flores, em São Roque do Paraguaçu, a partir das 16h30. Até a última atualização, o corpo não havia sido liberado e o horário do sepultamento permanecia indefinido.