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Mulher que sequestrou adolescente recebeu ordem de preso do CV após parente ganhar na Mega-Sena

Suspeita foi presa nesta sexta-feira (11), em Teixeira de Freitas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 16:22

Suspeita foi presa em Teixeira de Freitas
Suspeita foi presa em Teixeira de Freitas Crédito: Reprodução/ Redes sociais/Primeiro Jornal

mulher suspeita de envolvimento no sequestro de uma adolescente de 16 anos, presa nesta sexta-feira (11), em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, teria cumprido ordens de um detento apontado como integrante da facção Comando Vermelho (CV), após um parente da jovem faturar um prêmio da Mega-Sena no ano passado. O mandado de prisão temporária contra a suspeita foi cumprido no bairro Kaikan Sul.

O crime ocorreu no dia 16 de março deste ano, em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Segundo as investigações, a vítima estava em frente à residência quando foi abordada por dois homens encapuzados, que chegaram em um veículo e a levaram do local.

Vencedores da Mega-Sena

Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em 2018 por Reprodução
onas Lucas Alves Dias, ganhou prêmio com aposta simples, em 2020 por Reprodução
Francisco Serafim por Reprodução
Renê Senna ao lado da viúva Adriana Ferreira Almeida por Reprodução
Fredolino José Pereira por Reprodução
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Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em 2018 por Reprodução

A adolescente foi localizada dois dias depois, no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, na Bahia.

A ordem para o sequestro teria partido de um detento do presídio de Teixeira de Freitas. A intenção inicial era sequestrar outra pessoa da família do ganhador. No entanto, os executores do crime teriam encontrado dificuldades e acabaram capturando a adolescente, que, apesar do parentesco, não possui vínculo consanguíneo com o vencedor do prêmio.

Em agosto de 2025, uma aposta de Barra de São Francisco faturou sozinha o prêmio principal da Mega-Sena, no valor de R$ 99,5 milhões. O bilhete foi registrado na Loteria Mapa da Mina.

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