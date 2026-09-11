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Mulher suspeita de sequestrar e extorquir adolescente de 16 anos é presa na Bahia

Crime foi cometido no Espírito Santo em março deste ano

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 19:46

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma mulher, de 29 anos, foi presa na cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, suspeita de sequestrar e extorquir uma adolescente de 16 anos. O mandado de prisão temporária contra a mulher foi cumprido nesta sexta-feira (11), no bairro Kaikan Sul.

O crime ocorreu no dia 16 de março deste ano, em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Segundo as investigações, a vítima estava em frente à residência quando foi abordada por dois homens encapuzados, que chegaram em um veículo e a levaram do local. A adolescente foi localizada dois dias depois, no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, na Bahia.

Durante o cumprimento da ordem judicial, um aparelho celular que estava com a suspeita foi apreendido. Ela foi conduzida à unidade policial e permanece à disposição do Poder Judiciário. As investigações sobre o crime seguem em andamento.

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