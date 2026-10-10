RISCO

Multinacional estrangeira quer explorar urânio em região paradisíaca da Bahia e preocupa ambientalistas

Empresa controla 19 processos minerários em região próxima a Abrolhos, que abriga baleias, comunidades indígenas e áreas de preservação; divergências nos documentos levantam questionamentos

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 08:48

Arquipélago de Abrolhos Crédito: @eco360.imagery

Uma multinacional do setor de mineração pretende explorar minerais estratégicos em uma das regiões mais preservadas do litoral baiano. Segundo reportagem publicada pelo jornal O Globo, a Energy Fuels, empresa canadense e maior produtora de urânio dos Estados Unidos, possui 19 processos minerários no extremo sul da Bahia, em uma área próxima ao arquipélago de Abrolhos, conhecida pelas praias paradisíacas, pela presença de baleias-jubarte e por comunidades tradicionais.

O projeto despertou preocupação de ambientalistas após a identificação de diferenças entre os minerais informados à Agência Nacional de Mineração (ANM) e aqueles apresentados pela empresa a investidores internacionais. Enquanto os registros brasileiros mencionam titânio, ilmenita e cassiterita, comunicados divulgados no exterior apontam a monazita, mineral que contém elementos de terras-raras e pode apresentar urânio, como principal interesse comercial.

Abrolhos 1 de 3

As áreas vinculadas ao chamado Projeto Bahia somam 16.970 hectares distribuídos entre Nova Viçosa, Caravelas, Alcobaça e Prado, município onde fica Cumuruxatiba. A região está próxima de Abrolhos, considerado um dos principais locais de reprodução das baleias-jubarte no Atlântico Sul.

A presença de minerais com potencial radioativo e os possíveis impactos sobre o litoral levaram o Centro de Estudos e Conservação da Natureza (Cecna) a encaminhar uma notificação ao Ministério Público Federal (MPF). O empreendimento começou a tomar forma em 2022, quando a Energy Fuels adquiriu 17 títulos minerários da empresa brasileira G4 Esmeralda por US$ 27 milhões. No ano seguinte, apresentou mais dois requerimentos à ANM.

Dos 19 processos, 13 já ultrapassaram a etapa de pesquisa mineral. Isso, porém, não significa que a empresa tenha autorização para iniciar a extração. Nos registros apresentados à agência brasileira, 14 processos indicam titânio como substância de interesse, três mencionam ilmenita e dois, cassiterita. Nenhum deles cita urânio ou monazita.

Baleia jubarte 'baiana' sai do Brasil e bate recorde de navegação ao chegar na Austrália 1 de 5

A situação é diferente nos documentos divulgados pela multinacional ao mercado financeiro. Em maio de 2022, no anúncio da aquisição dos direitos minerários, a Energy Fuels informou que buscava garantir o fornecimento de monazita para ampliar sua cadeia de produção de terras-raras nos Estados Unidos.

A companhia também mencionou o potencial de presença de urânio no material encontrado na região. As informações foram apresentadas em comunicados corporativos e documentos enviados à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais norte-americano.

As terras-raras são utilizadas na fabricação de tecnologias consideradas estratégicas, incluindo motores de veículos elétricos, turbinas eólicas, robôs, drones e equipamentos militares. Entre os elementos presentes na monazita estão neodímio, praseodímio, disprósio e térbio.

A Energy Fuels pretende integrar o mineral à sua cadeia industrial nos Estados Unidos. O urânio eventualmente obtido seria processado em uma instalação da companhia no estado de Utah, com destino à produção de combustível nuclear.

A possibilidade de mineração em uma faixa costeira ambientalmente sensível preocupa organizações que atuam na proteção da região.

O Cecna aponta riscos para áreas de conservação, manguezais, recifes, comunidades pesqueiras e territórios indígenas e quilombolas. A entidade também questiona a ausência de consulta ao povo Pataxó da Terra Indígena Comexatibá.

Em agosto, a organização levou o caso ao MPF, solicitando atenção às divergências documentais e aos possíveis impactos do empreendimento.

O procedimento foi arquivado em 8 de setembro. O Ministério Público considerou que o projeto ainda se encontrava em fase preliminar, sem início das atividades de exploração e sem as autorizações necessárias para a operação. Na decisão, o procurador Fernando Zelada esclareceu que o arquivamento não impede uma nova atuação do órgão caso sejam identificadas irregularidades posteriormente.

A discussão também envolve a competência para o licenciamento ambiental. Pesquisadores e especialistas defendem que a presença de monazita e urânio pode exigir a participação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Atualmente, a Energy Fuels possui três processos de licenciamento no Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema). O órgão estadual informou que autorizou atividades de pesquisa mineral, mas não concedeu Licença Prévia para exploração de terras-raras em areia. Diferentemente dos registros minerários apresentados à ANM, os processos analisados pelo Inema mencionam a monazita.

Outro ponto envolve as regras brasileiras para exploração de minerais radioativos. A produção de urânio no país é tradicionalmente reservada à estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB), embora mudanças legislativas recentes tenham aberto possibilidades de participação privada, ainda dependentes de regulamentação.

Especialistas também relacionam o interesse internacional pelo projeto à disputa global pelo fornecimento de minerais estratégicos. Os Estados Unidos buscam reduzir sua dependência da China, que ocupa posição dominante em diferentes etapas da cadeia produtiva de terras-raras.

Para ambientalistas, no entanto, a importância econômica desses minerais não elimina a necessidade de avaliar os riscos associados à atividade, especialmente em uma região sujeita à erosão costeira e que depende da pesca artesanal e do turismo.