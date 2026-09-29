PESQUISA

Na Bahia, 3 em cada 10 mulheres sofreram violência doméstica sem identificá-la

Levantamento aponta ainda que apenas 14% das vítimas denunciaram as agressões em delegacias e 19% ainda convivem com o agressor

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 22:17

Violência doméstica Crédito: Shutterstock

Ao menos 32% das mulheres baianas que relataram ter vivido uma ou mais situações concretas de violência não declararam espontaneamente ter sofrido violência doméstica ou familiar. O dado consta no Mapa Nacional da Violência de Gênero, que apresenta os resultados por unidade da Federação da 11ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, referentes aos 12 meses anteriores ao levantamento.

A pesquisa, realizada pelo DataSenado, indica que 25% das mulheres na Bahia já sofreram violência doméstica ou familiar ao longo da vida, enquanto 20% afirmaram ter passado por esse tipo de situação nos 12 meses anteriores ao levantamento, realizado em 2025.

Entre as mulheres que declararam ter sofrido violência praticada por um homem, 86% relataram violência psicológica, 78%, violência moral, e 75%, violência física. Em 71% dos casos, o agressor era marido ou companheiro da vítima no momento da agressão.

Do total de vítimas no estado, 19% ainda convivem com a pessoa que as agrediu e, entre elas, 83% moram com o agressor. Nos episódios considerados mais graves, 60% das entrevistadas afirmaram que o agressor estava com ciúmes, enquanto 44% disseram que ele estava alcoolizado.

Entre as mulheres que encerraram o relacionamento com o agressor, 80% afirmaram que a violência teve muita influência na decisão. Os impactos também alcançaram outras áreas da vida: 45% das vítimas disseram ter sofrido consequências na vida profissional ou no trabalho remunerado, enquanto 43% relataram prejuízos nos estudos.

“Os dados ajudam a romper com uma leitura da violência doméstica como um episódio isolado e que a violência não termina quando a agressão acaba. Ela reorganiza a rotina, afeta relações, trabalho, renda e as possibilidades que uma mulher tem de tomar decisões sobre a própria vida. Quando olhamos para esses dados em conjunto, conseguimos entender que enfrentar a violência de gênero exige mais do que responder à agressão: exige políticas capazes de olhar para as condições que permitem que essas mulheres reconstruam suas vidas”, afirma Vitória Régia da Silva, diretora executiva da Gênero e Número.

Apenas 14% das vítimas no estado denunciaram as agressões em delegacias comuns ou especializadas. A pesquisa também aponta que o conhecimento aprofundado sobre os instrumentos de proteção permanece limitado. Embora 93% das mulheres tenham afirmado conhecer ou já ter ouvido falar da Delegacia da Mulher e 80%, do Ligue 180, 68% disseram conhecer pouco a Lei Maria da Penha e 11% afirmaram não conhecer nada sobre a legislação.

Os dados indicam ainda que 84% das baianas perceberam um aumento da violência doméstica e familiar contra as mulheres nos 12 meses anteriores à pesquisa, percentual acima da média nacional. Além disso, 71% consideram o Brasil um país “muito machista”.

Para Beatriz Accioly, gerente de Políticas Públicas pelo Fim da Violência contra as Mulheres do Instituto Natura, os dados mostram que o problema é maior do que os registros oficiais conseguem captar. Muitas mulheres vivem situações de violência sem nomeá-las dessa forma, o que significa que a necessidade real de proteção e atendimento pode ser maior do que aquela que chega às delegacias, aos serviços de saúde e à Justiça.

De acordo com o levantamento, apenas 4% das mulheres declararam ter sofrido violência doméstica ou familiar nos 12 meses anteriores à pesquisa. No entanto, quando questionadas sobre situações específicas de violência, sem que o termo fosse citado na pergunta, 33% relataram experiências compatíveis com violência doméstica.

"Não basta que a rede esteja preparada para acolher quem chega; precisamos também criar caminhos para alcançar quem ainda não consegue reconhecer que pode buscar ajuda”, afirma Beatriz.