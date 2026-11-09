FESTIVIDADES

Natal Coité começa neste sábado (14) com desfile e fogos e espera receber 500 mil visitantes

Com tema circense, evento em Conceição do Coité segue até 3 de janeiro

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:06

Abertura terá desfile natalino, show de fogos sincronizado com música e projeção mapeada Crédito: Danrley Magno/Divulgação

Conceição do Coité abre neste sábado (14) a programação do Natal Coité 2026, com expectativa de receber 500 mil visitantes até 3 de janeiro de 2027. A estreia começa às 20h e terá desfile natalino, show de fogos sincronizado com música, projeção mapeada e apresentação musical na Matriz.

O circo inspira a decoração e as apresentações da edição, batizada de “O Grande Espetáculo da Esperança”. O desfile da Trupe abre a agenda temática, que terá a participação de mais de 100 artistas locais ao longo da temporada. A estrutura reúne mais de 900 peças decorativas e 2 mil pontos de iluminação.

A programação inclui espetáculos do grupo Cavaleiros Troianos todos os fins de semana no Centro Cultural Ana Rios de Araújo. Entre as atrações para as famílias estão dois trenzinhos, o Carrinho do Vovô e da Vovó e um espaço com fraldário.

O Natal de Conceição do Coité 1 de 6

A Caravana da Magia levará estudantes da rede municipal, incluindo turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), para visitar o evento. A iniciativa também prevê transporte gratuito para moradores da zona rural.

A previsão é que o Natal Coité gere cerca de 600 empregos diretos e indiretos, com impacto em setores como hospedagem, alimentação, comércio e transporte. A expectativa para o período é de ocupação total da rede hoteleira e de aumento de 30% nas vendas do comércio em relação ao ano anterior.