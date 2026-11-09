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Natal nos shoppings de Salvador e RMS: veja onde encontrar Papai Noel, decoração e atrações para crianças

Centros de compras da capital, Lauro de Freitas e Camaçari abrem a temporada natalina com brinquedos gigantes, desfiles, espetáculos, personagens e até cães vestidos de Noel; confira datas e horários

Mariana Rios

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:08

Salvador Shopping inaugura Natal de Laços e Afetos com espetáculo musical Missão Noel Crédito: Divulgação/Roberto Abreu

A temporada de Natal já começou nos shoppings de Salvador e da Região Metropolitana. A programação inclui decoração temática, chegada do Papai Noel, apresentações musicais, cortejos, brinquedos e atividades para crianças. Há atrações gratuitas e outras com cobrança de ingresso, além de eventos que exigem inscrição prévia pelo aplicativo ou site dos centros de compras.

Confira o que cada shopping preparou:

Salvador Shopping

O Salvador Shopping já abriu a temporada natalina na quinta-feira (5), com a chegada do Papai Noel e a apresentação do espetáculo musical “Missão Noel”, às 19h, na Praça Central, no piso L1. A atração é gratuita.

Salvador Shopping inaugura Natal de Laços e Afetos com espetáculo musical Missão Noel 1 de 8

Com o tema “Natal de Laços e Afetos – Viva o brilho de cada presente”, a decoração tem uma árvore de 16 metros, estrelas, guirlandas iluminadas, uma cascata de meteoros e o Túnel das Nebulosas. O Expresso das Renas, com formato inspirado em uma nave espacial, tem escorregadores. O shopping também instalou mais de 100 árvores em diferentes áreas.

Entre as atrações estão uma árvore de Natal virtual interativa, controlada por movimentos das mãos, e o presépio Estrela de Belém, no Espaço Gourmet, no piso L1. A decoração conta ainda com recursos de acessibilidade, como audiodescrição por QR Code.

O Papai Noel recebe os visitantes até 24 de dezembro, no piso L2, na Estação Presentes, ao lado da Decathlon. O espaço tem trono acessível e área para receber animais de estimação.

Serviço: a decoração gratuita fica em cartaz até 2 de janeiro de 2027. O funcionamento é de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. O atendimento do Papai Noel acompanha o horário de funcionamento do shopping.

Shopping Center Lapa

Com o tema “Natal da Nossa Terra – Tem arte, tem magia, tem Bahia”, o Shopping Center Lapa aposta na tradição da cerâmica de Maragogipinho, distrito de Aratuípe, no Recôncavo baiano. A abertura da programação ocorreu sábado (7), na Praça de Eventos, no piso L1.

A decoração terá elementos inspirados no artesanato local e uma loja com peças produzidas em Maragogipinho, em parceria com o Artesanato da Bahia. Os visitantes também poderão participar de uma ação com fitas interativas: cada pessoa recebe duas mensagens inspiradoras, uma para levar para casa e outra para amarrar na decoração.

O shopping também anunciou o retorno do Papai Noel negro, apresentado pela organização como o primeiro a atuar em um centro de compras da Bahia.

Salvador Norte Shopping

O “Natal dos Brinquedos Clássicos” começou sábado (7), com decoração inspirada em brinquedos tradicionais, como gira-gira, gangorra, rema-rema e casa de bonecas. A árvore principal tem 10 metros de altura, e a área temática Brinquedolândia fica no piso L1.

O espaço Fábrica de Brinquedos, no piso L2, reúne o trono do Papai Noel e cenários para fotos. Em novembro, o atendimento será de sexta-feira a domingo, das 14h às 20h. Em dezembro, ocorrerá diariamente, no mesmo horário, até 24 de dezembro.

A programação inclui ainda paradas natalinas nos dias 14, 15, 21 e 22 de novembro, às 15h, com concentração na Brinquedolândia. Em dezembro, as Paradas Intergalácticas estão previstas para os dias 5, 6, 12 e 13, também às 15h, no piso L2.

Outra atração será o Astropark, parque inflável de 4 mil metros quadrados instalado no estacionamento. A atividade funcionará de 14 de novembro a 17 de janeiro de 2027, das 16h às 22h, com ingressos vendidos pelo aplicativo.

Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas

A programação “Parque Encantado” começou em 31 de outubro e segue até 6 de janeiro de 2027. O Papai Noel é interpretado por Orlando Silva do Nascimento, de 75 anos, que trabalha no shopping desde a inauguração, em 2020.

Em novembro, o personagem recebe as famílias de quinta-feira a sábado, das 14h às 20h, e aos domingos, das 13h às 20h. Em dezembro, o atendimento será de segunda-feira a sábado, das 14h às 20h, e aos domingos, das 13h às 20h.

A programação também conta com os Cães Noel, dois golden retrievers chamados Mike e Hugo. Os animais, certificados para atividades de terapia, participam da ação às sextas-feiras, sábados e domingos, das 17h às 20h, em novembro e dezembro.

O espaço destinado aos cães tem ambiente climatizado, água e alimentação. A campanha também prevê arrecadação de ração para cães e gatos em parceria com a Rede de Mobilização pela Causa Animal (REMCA).

Shopping Bela Vista

Com o tema “Celebrar”, o Shopping Bela Vista iniciou a programação de Natal em 1º de novembro. A decoração ocupa a Praça Central, no piso L1, com árvore principal, cerca de 30 árvores menores, renas animatrônicas e uma casa natalina.

Na área infantil Bela Parque, há brinquedos como estrutura de escalada, tobogã, escorregadores, piscina de bolinhas e painel sensorial. O acesso à área é gratuito, mas o brinquedão é pago.

O Papai Noel recebe o público diariamente, das 14h às 20h, no piso L1, em frente à Renner. A programação também inclui apresentações musicais, visitas guiadas com os personagens Six e Seven e oficinas infantis.

As apresentações de corais também integram a programação de novembro. Entre as próximas datas estão:

- 12 de novembro, às 19h: Tom Sobre Tom;

- 14 de novembro, às 17h: Teen e Univoz;

- 18 de novembro, às 17h: O Canto que Encanta e Coral da Terceira Idade de Madre;

- 19 de novembro, às 17h: Coral Cidade de Candeias e Municipal;

- 21 de novembro, às 16h: Educação Profissional em Música;

- 26 de novembro, às 19h: Professor Bernardino Moreira;

- 28 de novembro, às 16h: Coral Santo Antônio.

Às sextas-feiras, a partir das 14h, os visitantes também poderão participar de visitas guiadas com Six e Seven, que terminam nas oficinas da Vovó Bela. A partir de 29 de novembro, as oficinas serão realizadas aos domingos, também a partir das 14h.

O shopping promove ainda um concurso de presépios com obras de oito artistas locais. A exposição será realizada de 29 de novembro a 17 de dezembro, com votação popular por QR Code e avaliação de um júri técnico. O resultado será divulgado em 21 de dezembro, e os três primeiros colocados permanecerão expostos até 6 de janeiro.

Boulevard Shopping Camaçari

O Boulevard Shopping Camaçari inaugurou a programação de Natal sábado (7), a partir das 16h, na Praça de Alimentação.

Agora, o público já pode visitar a Vila Mágica de Natal, instalada na Praça de Eventos. O espaço tem uma árvore temática para fotos e um carrossel infantil. A decoração também inclui iluminação nos corredores e uma árvore na Praça de Alimentação.

Shopping Piedade

O Shopping Piedade abriu a programação natalina na quinta-feira (5), com o tema “Natal das Luzes”. A chegada do Papai Noel teve uma particularidade: em vez de trenó, o personagem chegou de moto, em uma ação realizada em parceria com a Ares Motos.

A programação de abertura começou às 16h30, com apresentação de coral, e teve, às 17h, espetáculo com personagens da Companhia Vem Brincar. A chegada do Papai Noel ocorreu às 18h, na Praça Central, no piso L2.

A decoração tem tons dourados e iluminação especial. O presépio está no piso L1, enquanto o trono do Papai Noel fica no piso L3. O shopping também instalou um carrossel para as crianças.