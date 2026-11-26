BAHIA

Nora é presa após pegar aposentadoria dos sogros e fazer R$ 76 mil em empréstimos no nome deles

Suspeita foi presa preventivamente nesta quinta-feira (26), em Feira de Santana

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 20:23

Delegacia Feira de Santana Crédito: Reprodução

Uma mulher de 29 anos foi presa preventivamente nesta quinta-feira (26), no bairro Limoeiro, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, suspeita de contrair R$ 76 mil em empréstimos bancários em nome dos sogros, de 79 e 75 anos. Além de se apropriar dos rendimentos das aposentadorias das vítimas, a investigada teria abandonado os idosos.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, os crimes foram cometidos de forma reiterada entre julho e setembro deste ano, no município de Antônio Cardoso. A suspeita e o marido, filho das vítimas, teriam abandonado o casal de idosos e subtraído os cartões utilizados para o recebimento das aposentadorias, além de contrair empréstimos bancários que totalizaram R$ 76 mil.

A mulher é investigada pelos crimes de abandono material, abandono de incapaz e apropriação de rendimentos de pessoas idosas. Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, ela foi encaminhada à delegacia, onde permanece custodiada à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue com as buscas para localizar o marido da suspeita, também investigado pelos crimes.