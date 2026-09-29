OPORTUNIDADE

Nota Premiada Bahia: compras feitas até dia 30 ainda entram no sorteio de outubro

Consumidores precisam informar o CPF na nota fiscal até 30 de setembro para concorrer ao sorteio de outubro; campanha distribui 91 prêmios por mês

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16:02

Prêmio de R$ 100 mil: veja se seu bilhete concorre ao sorteio de junho da Nota Premiada Crédito: Divulgação

Quem participa da Nota Premiada Bahia precisa ficar atento ao prazo para garantir a participação no próximo sorteio. As compras realizadas até 30 de setembro, com o CPF informado na nota fiscal, geram bilhetes eletrônicos para o sorteio de outubro da campanha.

A iniciativa distribui mensalmente 90 prêmios de R$ 10 mil e um prêmio de R$ 100 mil. O consumidor não precisa fazer uma inscrição a cada compra: ao informar o CPF no documento fiscal, os bilhetes são gerados automaticamente para o sorteio do mês seguinte. Os resultados podem ser consultados no site da Nota Premiada Bahia.

Como participar

Quem ainda não está cadastrado pode aderir à campanha a qualquer momento. O cadastro é gratuito e pode ser realizado pela plataforma de serviços do Estado, a ba.gov.br. Depois de inscrito, o consumidor deve solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal sempre que fizer uma compra. A medida permite a geração dos bilhetes eletrônicos usados nos sorteios.

Durante o cadastro, também é possível escolher até duas instituições filantrópicas participantes do programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. Nesse caso, as notas fiscais compartilhadas são transformadas em pontos, que servem de base para os repasses financeiros realizados a cada quatro meses. Atualmente, 544 instituições das áreas social e de saúde participam do programa.

Mais de 900 mil participantes

A Nota Premiada Bahia conta atualmente com mais de 903 mil participantes cadastrados. Desde o início dos sorteios, em fevereiro de 2018, 7.417 pessoas já foram premiadas. Desse total, 4.402 ganhadores moram em Salvador, 3.010 residem no interior da Bahia e cinco vivem fora do estado.